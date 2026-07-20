3 όμορφες παραλίες δύο ώρες από την Αθήνα με αυτοκίνητο – Τι να επιλέξουμε για το σαββατοκύριακο

Μόλις λίγες ώρες από το κέντρο της Αθήνας υπάρχουν προορισμοί με καταγάλανα νερά και εύκολη πρόσβαση με αυτοκίνητο, ιδανικοί για μια μονοήμερη ή ένα χαλαρό σαββατοκύριακο

Μαζικό είναι το πρώτο κύμα εξόδου των αδειούχων του Ιουλίου από την Αθήνα, με τους εκδρομείς να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που είτε χρειάζεται να κάνουν λίγη ακόμη υπομονή για την καλοκαιρινή άδειά τους, είτε δεν θα καταφέρουν να αποδράσουν για αρκετές μέρες από την πρωτεύουσα.

Δεν χρειάζεται, ωστόσο, να απογοητευτούν, καθώς μόλις λίγες ώρες μακριά από την Αθήνα υπάρχουν παραλίες που προσεγγίζονται εύκολα με το αυτοκίνητο. Ακολουθούν 3 επιλογές για το σαββατοκύριακο. Ως αφετηρία έχουμε επιλέξει το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα το Σύνταγμα.

Καραθώνα, Αργολίδα

Μόλις 4 χιλιόμετρα έξω από το Ναύπλιο, ανατολικά από το περίφημο Κάστρο του Παλαμηδίου, απλώνεται η παραλία Καραθώνα, η οποία «κοιτά» προς τον Αργολικό κόλπο. Εκτείνεται σε μήκος περίπου 2-3 χιλιομέτρων και είναι ιδανική για παιδιά καθώς είναι αμμώδης και τα νερά της είναι ρηχά.

Απέχει περίπου 2 και 15 λεπτά από την Αθήνα, με την πρόσβαση να είναι αρκετά εύκολη, μέσω της Ολυμπίας Οδού, και της Κορίνθου-Τριπόλεως. Παίρνουμε την έξοδο προς Ναύπλιο, ενώ μόλις φτάσουμε στην πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους ακολουθούμε τις πινακίδες προς Παλαμήδι και έπειτα προς Καραθώνα.

Διαβάστε επίσης: 22χρονη γυναίκα σχεδόν «200άρισε» με μοτοσικλέτα – Το πρόστιμο που της επιβλήθηκε

Μυλοκοπή Κορινθίας

Μεγάλη μερίδα των κατοίκων της Αττικής επιλέγουν την Ψάθα ή το Πόρτο Γερμενό για το Σαββατοκύριακο. Αξίζει, ωστόσο, να αφιερώσουν λίγη ακόμη ώρα προκειμένου να φτάσουν στην παραλία Μυλοκοπή, στον Κορινθιακό, περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά από την πρωτεύουσα. Πρόκειται για μια… διπλή παραλία:

Η Μικρή Μυλοκοπή έχει παραλία και είναι αμμώδης με ψιλό χαλικάκι, τιρκουάζ πεντακάθαρα νερά και ένα καταπράσινο πευκοδάσος .

έχει παραλία και είναι αμμώδης με ψιλό χαλικάκι, τιρκουάζ πεντακάθαρα νερά και ένα καταπράσινο πευκοδάσος . Ίδια νερά έχει και η Μεγάλη Μυλοκοπή, μια μικρή παραλία με ψιλό χαλικάκι και σχιστόπλακες στο μεγαλύτερο μέρος της, ακόμα και μέσα στο βυθό.

Επιλέγουμε την Ολυμπία Οδό και συνεχίζουμε προς το Λουτράκι. Έπειτα ακολουθούμε την Επαρχ. Οδό. Λουτρακίου – Περαχώρας, ενώ πριν το χωριό Περαχώρα, θα δούμε πινακίδες προς Λίμνη Βουλιαγμένης. Συνεχίζουμε στην Επαρχ. Οδό Περαχώρας – Λίμνη Βουλιαγμένης για περίπου 3 χλμ. Πριν τη διασταύρωση προς τη λίμνη, θα δούμε πινακίδα Προς Μυλοκοπή, όπου μετά από 3 χλμ. φτάνουμε στην παραλία.

Δάφνη, Εύβοια

Διάφανα γαλαζοπράσινα νερά, πεύκα που ακουμπούν στη θάλασσα, και νερά πηγών που ενώνονται με τα κύματα. Αυτή είναι η παραλία Δάφνη της Εύβοιας, ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για μια εξόρμηση… express από την πρωτεύουσα. Έχει μήκος 2 χλμ, χωρίζεται σε δύο τμήματα, με βότσαλα και πέτρες τόσο στην ακτή όσο και στο βυθό, ενώ απέχει περίπου 2 ώρες από το κέντρο της Αθήνας και μισή ώρα από τη Χαλκίδα.

Η συντομότερη διαδρομή είναι αυτή από τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων. Μόλις περάσουμε από την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας συνεχίζουμε προς Αρτάκη, περνάμε από την Καστέλλα και μέσω της επαρχιακής οδού Ψαχνών-Νεροτριβιών φτάνουμε στα Πολιτικά. Ακολουθεί η Νεροτριβιά, η οποία απέχει μόλις 10 λεπτά από την παραλία.