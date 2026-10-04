32.000 τροχαίες παραβάσεις στην Αττική τον Σεπτέμβριο

942 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 47 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος.

Περισσότερες από 32.000 τροχαίες παραβάσεις βεβαιώθηκαν στην Αττική κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για την ενίσχυση της τροχονομικής αστυνόμευσης και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, μέσα στον προηγούμενο μήνα βεβαιώθηκαν συνολικά 32.163 παραβάσεις, εκ των οποίων οι 234 αφορούσαν πλημμελήματα.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

942 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 47 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

1.062 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

309 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

704 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

1.365 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

3.130 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

82 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Το ίδιο χρονικό διάστημα (Σεπτέμβριος 2026), στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν συνολικά 415 τροχαία ατυχήματα με 499 παθόντες.

Οι κυριότερες αιτίες των ατυχημάτων

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων, αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία σε ανακοίνωση που εξέδωσε.