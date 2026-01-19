38χρονος διέρρηξε 14 οχήματα μέσα σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη

Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, ο δράστης συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό και γυναικείο κόσμημα.

Τέλος στη δράση 38χρονου ο οποίος εμπλέκεται σε σωρεία διαρρήξεων οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή του Καυτανζογλείου σταδίου στη Θεσσαλονίκη έβαλε η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, ο 38χρονος άντρας εντοπίσθηκε και συνελήφθη τις πρώτες πρωινές της Κυριακής 18 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο επισταμένων ερευνών για τον εντοπισμό ατόμου, που τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας, διέρρηξε στην προαναφερόμενη περιοχή, 14 οχήματα (επιβατικά και λεωφορεία), σπάζοντας τα τζάμια τους.

Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, ο δράστης συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό και γυναικείο κόσμημα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία.

Με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.