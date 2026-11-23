Ένας 51χρονος οδηγός συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας γιατί κινούνταν με ταχύτητα 194 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο όπου το όριο ήταν 120 χλμ./ώρα.

Αντιμέτωπος με τις αυστηρές κυρώσεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βρέθηκε ένας 51χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής (22/11) από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στην περιοχή του Ωρωπού, όπου η συσκευή radar της Τροχαίας κατέγραψε το όχημα του ημεδαπού να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα 194 χλμ./ώρα σε ένα σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 120 χλμ./ώρα.

Ουσιαστικά, ο οδηγός ξεπέρασε το προβλεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 74 χλμ./ώρα, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ, η υπέρβαση του ορίου κατά περισσότερα από 50 χλμ./ώρα κατατάσσεται στις σοβαρές παραβάσεις και επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 700 ευρώ, καθώς και επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα 60 ημερών.

Γιατί δεν του επιβλήθηκε το βαρύτερο πρόστιμο

Ο λόγος που ο 51χρονος απέφυγε τις ακόμη βαρύτερες διοικητικές κυρώσεις έγκειται στο γεγονός ότι το κοντέρ του δεν ξεπέρασε το φράγμα των 200 χλμ./ώρα. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει εξοντωτικές ποινές για όσους κινούνται πάνω από αυτό το όριο, τιμωρώντας τους με πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν ολόκληρο χρόνο, όριο το οποίο ο συγκεκριμένος οδηγός δεν έφτασε για ελάχιστα χιλιόμετρα.

Παρά το γεγονός ότι γλίτωσε το βαρύ χρηματικό πρόστιμο των 2.000 ευρώ, η περιπέτειά του δεν σταμάτησε στις διοικητικές κυρώσεις. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης και ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.