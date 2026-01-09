55 χρόνια 4ΤΡΟΧΟΙ – Τεχνολογική γωνιά: Ταξίδι μισού αιώνα

Από τους κινητήρες με καρμπιρατέρ και τους πρώτους τούρμπο μέχρι την ηλεκτροκίνηση και την προοπτική της αυτόνομης οδήγησης, η αυτοκίνηση διαρκώς μεταλλάσσεται και οι 4Τροχοί καταγράφουν τις εξελίξεις.

ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Όταν αναλάμβανα τη διπλωματική μου εργασία στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών με αντικείμενο την καύση στον 4χρονο βενζινοκινητήρα (αναγνώστης ήδη των 4Τ) και αμέσως μετά, όταν ξεκινούσα μεταπτυχιακό στους κινητήρες, μου ήταν πολύ δύσκολο να φανταστώ ότι μερικές δεκαετίες μετά, όχι απλώς οι εξελίξεις θα ήταν ραγδαίες, αλλά το συγκεκριμένο θέμα ίσως και να ήταν… ιστορία! Όταν ασχολείσαι με την τεχνολογία των μηχανών, περιμένεις τα πράγματα να εξελίσσονται και να βελτιώνονται συνεχώς. Και όντως στη διάρκεια της δημοσιογραφικής μου καριέρας παρακολούθησα από κοντά πολλά πράγματα να αλλάζουν κάτω από το καπό των αυτοκινήτων, όλα όμως στο πλαίσιο μιας συνεχούς βελτίωσης της ίδιας βασικής μεθόδου παροχής ισχύος στα αυτοκίνητα (και όχι μόνο) με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Και η αλήθεια είναι ότι, με δεδομένη την εξειδίκευσή μου στον συγκεκριμένο τομέα, αισθάνομαι πολύ τυχερός που η δημοσιογραφική μου καριέρα μού επέτρεψε να παρακολουθήσω από κοντά μια τόσο θεαματική και συνεχή βελτίωση.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι τη δεκαετία του ’80 που ξεκινούσα ως τεχνικός συντάκτης στους 4Τ, οι κινητήρες με τούρμπο ήταν λίγοι –κυρίως σε αυτοκίνητα με σπορ χαρακτήρα– και δεν φημίζονταν για την αξιοπιστία τους, ενώ η κατανάλωσή τους ήταν στα επίπεδα… αεροπλάνου. Οι βενζινοκινητήρες δούλευαν με καρμπιρατέρ και ο ψεκασμός βρισκόταν στα σπάργανα, με πανάκριβα… μηχανικά συστήματα, ενώ ο άμεσος ψεκασμός ήταν ακόμα αντικείμενο μελέτης. Τους ντίζελ, με τη θορυβώδη και τραχιά λειτουργία, την περιορισμένη ισχύ και τις… καπνογόνες εξατμίσεις, τους βλέπαμε κυρίως ως συστήματα για φορτηγά και επαγγελματικά οχήματα (αν και άρχισαν να εμφανίζονται –ακριβές– εφαρμογές τους σε επιβατικά αυτοκίνητα, όπως η Mercedes 300SD στα τέλη της δεκαετίας του ’70, λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσίαζε η χαμηλή κατανάλωσή τους ως αντίδοτο στην ενεργειακή κρίση). Ήδη, με καταλύτη τη μεγάλη ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του ’70, είχε αρχίσει μια μεγάλη προσπάθεια εξέλιξης των κινητήρων για τη μείωση της κατανάλωσής τους, που μέχρι τότε δεν απασχολούσε κανέναν, γιατί το πετρέλαιο ήταν πάμφθηνο. Λύσεις που είχαν δοκιμαστεί και σχεδόν ξεχαστεί άρχισαν να εξελίσσονται πάλι, χάρη και στην εξέλιξη της τεχνολογίας σε άλλους τομείς. Εξελίξεις που τροφοδοτούσαν συνεχώς με υλικό τους τεχνικούς συντάκτες των ειδικών περιοδικών, τα οποία ήταν αδιανόητο να μην έχουν και τεχνικά άρθρα στην ύλη τους.

Αν, όμως, η προσπάθεια για μείωση της κατανάλωσης μειώθηκε λίγο όταν ξεπεράστηκε η κρίση, σύντομα έγινε ξεκάθαρο ότι οι μηχανικοί δεν θα… ησύχαζαν ποτέ, γιατί η ανθρωπότητα ξέρει να δημιουργεί νέες κρίσεις! Το πετρέλαιο μεν θα αργούσε να γίνει πάλι ακριβό, αλλά προέκυψε άμεσα η ανάγκη μείωσης της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τα αυτοκίνητα. Η νομοθεσία στις ανεπτυγμένες χώρες άρχισε να γίνεται όλο και πιο αυστηρή και στις επόμενες δεκαετίες είδαμε τα αυτοκίνητα να αλλάζουν σημαντικά κάτω από το καπό (οι αισθητικές αλλαγές ήταν ούτως ή άλλως συνεχείς, αφού κάθε γενιά έχει τα δικά της αισθητικά πρότυπα). Η κατάργηση του μολύβδου στη βενζίνη και η χρήση των καταλυτών ήταν μια σημαντική εξέλιξη, που όσους ασχολούμαστε με το αυτοκίνητο (κάνοντας επάγγελμα το χόμπι μας!) μας… ξενέρωσε λίγο, γιατί οδήγησε σε περιορισμό της απόδοσης των κινητήρων.

Μετά υπήρξαν και άλλες ενεργειακές κρίσεις και ξαφνικά είδαμε φως! Είδαμε σιγά σιγά να εμφανίζονται μικρότεροι κινητήρες με τούρμπο κι ένα σωρό ηλεκτρονικά (άλλη μεγάλη επανάσταση από την εξέλιξη ενός άλλου κλάδου της τεχνολογίας), που ήταν αξιόπιστοι, σημαντικά πιο οικονομικοί, αλλά και αρκετά δυνατοί όταν αποφάσιζες να τους πιέσεις. Έβλεπες αυτοκίνητα μεγάλα, που παλιά χρησιμοποιούσαν κινητήρες με άπειρα κυβικά, να έρχονται με κάτι μοτεράκια κάτω από 2 λίτρα και ιπποδύναμη που θύμιζε 3λιτρους, αλλά και πολύ καλή ροπή, που έκανε πολύ πιο εύκολη και ευχάριστη την οδήγηση. Και φυσικά μάς προκαλούσε θυμηδία (αλλά και θλίψη ταυτόχρονα) η αντιμετώπιση αυτής της τεχνολογικής έκρηξης από το ελληνικό κράτος, που εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει φορολογικά το αυτοκίνητο με βάση τα… κυβικά των κινητήρων. Είδαμε αυτόματα κιβώτια με 7, 8 ή και 9 ταχύτητες, που βαθμιαία άρχισαν να εξοβελίζουν τα χειροκίνητα. Είδαμε μέχρι και ηλεκτρονικά συστήματα που ελέγχουν το αυτοκίνητο και δείχνουν τον δρόμο προς την αυτόνομη αυτοκίνηση. Είδαμε τα ντίζελ, που επίσης εξελίχθηκαν θεαματικά, να καθιερώνονται ως εναλλακτική λύση για χαμηλότερη κατανάλωση (με αυξημένο κόστος, όμως, για μείωση της ρύπανσης από καπνό) και μετά να χάνουν έδαφος απέναντι στα υβριδικά αυτοκίνητα, που και χαμηλή κατανάλωση έχουν, και περιορισμένη ρύπανση.

Και ξαφνικά, η απόλυτη ανατροπή για έναν μηχανικό κινητήρων που έγινε δημοσιογράφος και παρακολούθησε από κοντά όλη αυτή την κοσμογονία των τελευταίων 50 ετών. Καθώς η τεχνολογία των μπαταριών άρχισε να εξελίσσεται σημαντικά, χάρη και στη δημιουργία των υβριδικών αυτοκινήτων, αρχίσαμε να βλέπουμε και αυτοκίνητα που μπαίνουν στην πρίζα. Η δημιουργία ηλεκτρικών αυτοκινήτων υπόσχεται (;) κατάργηση των κινητήρων με καύσιμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι από το 2035 δεν θα πωλούνται καινούργια αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης! Απομένει να δούμε βεβαίως πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το τόσο βραχυπρόθεσμο σχέδιο, το σίγουρα είναι πάντως ότι αυτές τις πέντε δεκαετίες παρακολουθήσαμε μια τεράστια εξέλιξη που πλέον βαδίζει προς τη μετάλλαξη της αυτοκίνησης, με το πρώτο συνθετικό της λέξης να τείνει να αποτελέσει κυριολεξία. Το αυτοκίνητο που γνωρίσαμε ως μεταφορικό μέσο, αλλά και αντικείμενο διασκέδασης για όσους απολαμβάνουν την οδήγηση, τείνει βαθμιαία να γίνει μια αυτόνομα κινούμενη ηλεκτρική μηχανή, με τον άνθρωπο να γίνεται από χειριστής επιβάτης. Οι νεότερες γενιές άλλωστε φαίνεται πως προτιμούν άλλες μορφές διασκέδασης, χάρη σε τεχνολογίες που εξελίχθηκαν στη δική τους εποχή…