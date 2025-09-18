57ο Ράλλυ ΔΕΘ – Εκπαίδευση & ενημέρωση πολιτών για αποφυγή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου στη Νότια Πύλη της ΔΕΘ δράση ενημέρωσης των πολιτών για αποφυγή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, που συνόδευσε την εκκίνηση του 57ου Ράλλυ ΔΕΘ, την οποία διοργάνωσε ο ΑΟΘ.

Η πρωτοβουλία, που συνέπεσε με την επίσημη έναρξη εφαρμογής του νέου ΚΟΚ, είχε στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών και οδηγών για την αποφυγή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, μέσα από τον αυτοέλεγχο με το καινοτόμο Alco Selftest. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και συμμετείχε ενεργά ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ κ. Κυριάκος Ποζρικίδης, στηρίζοντας τόσο την εκκίνηση του αγώνα όσο και την πρωτοβουλία ενημέρωσης για ασφαλή οδήγηση.

Πριν την εκκίνηση των πληρωμάτων, ο Πρόεδρος του ΑΟΘ Βασίλης Φυγκιώρης, μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους οδηγούς στάθηκαν μπροστά στους θεατές και αναφέρθηκαν στη σημαντικότητα της δράσης, στη σύνδεσή της με την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ, αλλά και στην ευθύνη που όλοι έχουμε απέναντι στην οδική ασφάλεια. Τόνισαν ιδιαίτερα ότι η ωριμότητα και η υπευθυνότητα απαιτούνται όταν βρισκόμαστε στο τιμόνι και πως ειδικά οι νέοι οδηγοί μπορούν μέσα από τον αυτοέλεγχο να αποφασίσουν αν θα οδηγήσουν ή αν θα επιλέξουν τον ρόλο του συνοδηγού.

Τα διαγωνιζόμενα πληρώματα πήραν ενεργό μέρος στη διαδραστική εκπαίδευση, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μήνυμα «αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί» αποτελεί αυτονόητη στάση ζωής για τους ίδιους, αλλά και ευθύνη να το μεταδώσουν ως πρεσβευτές οδικής ασφάλειας. Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς Nazionale Piloti και SAFE-DRIVE.ORG, με την επίσημη εκπροσώπηση του κ. Κωνσταντίνου Μαστοράκη και με την ευγενική χορηγία της DyonMed Α.Ε η οποία πέρα από την εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων πρόληψης, όπως τόνισε η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Χριστίνα Πούλου, μαζί με τους φορείς βρίσκεται δίπλα σε κάθε δράση ενημέρωσης για την πρόληψης και τώρα με το Alcoselftest, την πρόληψη και ασφαλή οδήγηση!

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε δωρεάν διάθεση του Alco Selftest, του πρώτου selftest ανίχνευσης αλκοόλ στον εμπνεόμενο αέρα, το οποίο δίνει αξιόπιστο αποτέλεσμα σε μόλις δύο λεπτά. Το self-test αυτό αποτελεί πολύτιμο εργαλείο πρόληψης και προσωπικής ευθύνης, βοηθώντας τους οδηγούς να γνωρίζουν αν είναι σε θέση να οδηγήσουν με ασφάλεια. Ο Αντιπρόεδρος της Nazionale Piloti και Πρόεδρος της SAFE-DRIVE.ORG, κ. Κωνσταντίνος Μαστοράκης, τόνισε πως «η κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί τη βάση για τις περισσότερες παραβάσεις, από το κόκκινο φανάρι και τη μη χρήση ζώνης ως την υπερβολική ταχύτητα».

Η σημασία της πρόληψης

Τα επίσημα στοιχεία καταδεικνύουν ότι περίπου το 25% των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται στην κατανάλωση αλκοόλ. Ο αυτοέλεγχος με το Alco Selftest, σε συνδυασμό με τη χρήση ζώνης ασφαλείας, κράνους και σωστής εκπαίδευσης, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, όπου το 2022 καταγράφηκαν 1.560 τροχαία ατυχήματα, με 32 θανάτους και περισσότερους από 1.900 τραυματισμούς. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, το 2024 και το 2025 παρατηρείται αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων και των παρασύρσεων πεζών, με ενδεικτικό παράδειγμα το πρώτο πεντάμηνο του 2024 όπου σημειώθηκε αύξηση 66% στα τροχαία με θύματα πεζούς σε σχέση με το 2023, ενώ μόνο τον Απρίλιο του 2024 στην Κεντρική Μακεδονία σημειώθηκαν 9 θανατηφόρα τροχαία έναντι 4 τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν με τον πιο σαφή τρόπο πόσο απαραίτητες είναι τέτοιες πρωτοβουλίες πρόληψης και αυτοελέγχου πριν από κάθε μετακίνηση. Η διοργάνωση του ΑΟΘ έδειξε για ακόμη μία φορά πως ο μηχανοκίνητος αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει πλατφόρμα κοινωνικής ευαισθητοποίησης, μεταφέροντας ισχυρά μηνύματα πρόληψης και υπευθυνότητας.

Το Δ.Σ. του Αυτοκινητιστικού Ομίλου Θεσσαλονίκης