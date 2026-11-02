64χρονος έτρεχε με 290 και ανέβαζε βίντεο στα social media

Ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα με ταχύτητες που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσαν τα 290 χλμ/ώρα, ενώ προέβαινε και σε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. ταυτοποίησαν 64χρονο οδηγό πολυτελούς αυτοκινήτου, ο οποίος αναρτούσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία καταγραφόταν να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, σε ορισμένες περιπτώσεις ο οδηγός ανέπτυσσε ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 290 χλμ./ώρα.

Στα βίντεο, ο οδηγός εμφανιζόταν να κινείται σε Λεωφόρους στην Αττική (Λεωφόρος Αθηνών, Λεωφόρος Σχιστού – Σκαραμαγκά) αλλά και στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας. Ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα με ταχύτητες που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσαν τα 290 χλμ/ώρα, ενώ προέβαινε και σε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Διαβάστε περισσότερα: Έσπασε τα κοντέρ και συνελήφθη – Έτρεχε με 249 χλμ./ώρα στην Ιόνια Οδό

Οι αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό και ταυτοποίησαν τον 64χρονο ημεδαπό, ως τον οδηγό του αυτοκινήτου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: kathimerini.gr