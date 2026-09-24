Ξεκίνησαν εργασίες βελτίωσης του οδοστρώματος στην Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη

Πρόκειται για μία παρέμβαση σε έναν από τους πλέον κεντρικούς και επιβαρυμένους οδικούς άξονες της Ηλιούπολης.

Εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσης του οδοστρώματος στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, από τη Λεωφόρο Καρέα έως την Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, στο ρεύμα καθόδου, πραγματοποιούνται στην Ηλιούπολη.

Πρόκειται για μία παρέμβαση σε έναν από τους πλέον κεντρικούς και επιβαρυμένους οδικούς άξονες της Ηλιούπολης, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου της Περιφέρειας Αττικής «Συντήρηση – Βελτίωση οδοστρώματος της Λ. Αλίμου – Κατεχάκη και Λιοσίων».

Οι εργασίες στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου περιλαμβάνουν εκσκαφές, εξυγιάνσεις, εργασίες οδοστρώματος, ασφαλτοστρώσεις και επαναδιαγράμμιση, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του οδοστρώματος, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών μετακίνησης.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η υλοποίηση ενός έργου τέτοιας κλίμακας απαιτεί προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αναφέρει ο Δήμος Ηλιούπολης σε ανακοίνωσή του.. Ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε οι παρεμβάσεις να γίνουν με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και με όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση της καθημερινής κυκλοφορίας.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Ο Δήμος Ηλιούπολης καλεί τους οδηγούς:

να ακολουθούν πιστά την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση,

να μειώνουν ταχύτητα στις οδούς εκτροπής,

να αποφεύγουν, όπου είναι δυνατόν, τις επηρεαζόμενες διαδρομές κατά τις ώρες εργασιών,

να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή στις προσωρινές αλλαγές κυκλοφορίας,

να προγραμματίζουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους.

Ο Δήμος Ηλιούπολης θα συνεχίσει να ενημερώνει τους πολίτες για την πορεία των εργασιών και για κάθε μεταβολή στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.