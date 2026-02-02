ΑΑΔΕ: Αυτή είναι η νέα παγίδα που στήνουν επιτήδειοι σε πολίτες

Μέσω SMS επιτήδειοι ζητούν από τους παραλήπτες να πατήσουν σε link για να πληρώσουν δήθεν τέλη κυκλοφορίας.

Την προσοχή των πολιτών εφιστά η ΑΑΔΕ, καθώς το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί νέο κύμα μαζικής αποστολής παραπλανητικών μηνυμάτων (SMS) από επιτήδειους, που εμφανίζονται ως «MYaade» ή «GOV».

Τα εν λόγω SMS, με την πρόφαση «μη καταβληθέντος ετήσιου φόρου κυκλοφορίας», ζητούν από τους παραλήπτες να πατήσουν σε σύνδεσμο (link) για να πληρώσουν δήθεν τέλη κυκλοφορίας οχημάτων. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (smishing) και επομένως οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί.

Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ γνωστοποιεί στους πολίτες τα εξής:

Η ΑΑΔΕ ΔΕΝ αποστέλλει SMS σε πολίτες, παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών (π.χ. χορήγηση Κλειδαρίθμου) και πάντοτε σε απάντηση και εκτέλεση σχετικού αιτήματος πολίτη.

Η ΑΑΔΕ ΔΕΝ στέλνει σύνδεσμο (url link) σε κανενός είδους αλληλογραφίατης (email, SMS, κ.λπ.).

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτες έλαβε ή λάβει στο κινητό του τηλέφωνο οποιοδήποτε τέτοιο μήνυμα, χωρίς να έχει υποβάλει προηγουμένως σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕ, πρέπει να το αγνοήσει, να μην πατήσει τον οποιοδήποτε σύνδεσμο (url link) και να το διαγράψει αμέσως. Σε καμία περίπτωση μην δώσει προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία καρτών του.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορεί να:

επισκεφθεί την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr), στη διαδρομή Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Ασφάλεια Ψηφιακών Δεδομένων > Ασφάλεια Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συναλλαγών

επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

– Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

– Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων > Προστασία Προσωπικών Δεδομένων > Αιτήματα – Άσκηση Δικαιωμάτων

Για υποβολή καταγγελίας, να απευθυνθεί στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος:

Τηλεφωνικά: στο 11188 (μηδενική χρέωση)

Μέσω email: στο cyberalert@cybercrimeunit.gov.gr

Ακολουθούν εικόνες των παραπλανητικών μηνυμάτων (SMS) και της πλαστής ιστοσελίδας στην οποία οδηγεί το link.