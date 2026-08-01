Abarth 500e και 600e: Το ηλεκτρικό δάγκωμα του Σκορπιού (+τιμές)

Ηλεκτρικές επιδόσεις στο μέγιστο σε δύο διαφορετικά αμαξώματα.

Η Abarth, η μάρκα με έμβλημα τον «Σκορπιό», έχει γίνει γνωστή για το λανσάρισμα αυτοκινήτων που εντυπωσιάζουν με τον χαρακτήρα και την ισχυρή προσωπικότητα τους.

Όπως και οι ανταγωνιστές της, δεν έχει αντισταθεί στην επέλαση της ηλεκτροκίνησης, και επομένως η γκάμα της περιλαμβάνει μοντέλα μηδενικών εκπομπών ρύπων, τα οποία, όμως δεν στερούνται fun-to-drive χαρακτήρα.

Στην Ελλάδα, η μάρκα διαθέτει τα 500e και 600e, με καθένα να ικανοποιεί διαφορετικές ανάγκες, έχοντας, ωστόσο, ως κοινό παρονομαστή τα δυναμικά χαρακτηριστικά.

Το τρίθυρο Abarth 500e προσφέρεται στις εκδόσεις 595, 595 Turismo, 595 Cabrio και 595 Turismo Cabrio, όλες με ηλεκτροκινητήρα 155 ίππων/235 Nm που επιτρέπει την επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 7 δλ.

Η μπαταρία του ηλεκτρικού Abarth 500e έχει χωρητικότητα 42,2 kWh (37,8 kWh ωφέλιμη) εξασφαλίζοντας μεικτή αυτονομία 266 χλμ. και 361 χλμ. σε αστική χρήση.

To Abarth 600e έχει… B-SUV αμάξωμα και προσφέρεται σε δυο εκδόσεις, την Turismo των 240 ίππων και την πιο σκληροπυρηνική Competizione με επιπλέον 40 ίππους και συνολικά 345 Nm ροπής. Αμφότερες φέρουν μπαταρία 54 kWh (50,8 kWh ωφέλιμη), με τη μέγιστη τιμή της αυτονομίας αγγίζει τα 322 χλμ. σε μεικτές συνθήκες (WLTP).

Στην ελληνική αγορά, οι τιμές του Abarth 500e ξεκινούν από τα 36.400 ευρώ και του 600e από τα 41.790 ευρώ. Σε αμφότερες συμπεριλαμβάνεται η προωθητική ενέργεια ύψους 2.500 ευρώ της εισαγωγικής εταιρείας και το ποσό του Κινούμαι Ηλεκτρικά 3. Ακολουθούν οι τιμές αναλυτικά:

500e

595 Hatchback: 36.400 ευρώ

595 Turismo Hatchback: 40.400 ευρώ

595 Cabrio: 39.400 ευρώ

595 Turismo Cabrio: 43.400 ευρώ

600e