Αδιανόητη προσπέραση βυτιοφόρου στην Ελλάδα – Δείτε το βίντεο

Ο οδηγός του βυτιοφόρου επιχειρεί προσπέραση προπορευόμενου οχήματος, ενώ στο αντίθετο ρεύμα υπήρχε αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων.

Βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας καταγράφει αντικανονική και ιδιαίτερα επικίνδυνη προσπέραση από βυτιοφόρο στον δρόμο προς το Αεροδρόμιο Χανίων, έναν από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της περιοχής.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο οδηγός του βυτιοφόρου επιχείρησε να προσπεράσει, αναγκάζοντας προπορευόμενο όχημα να κινηθεί εκτός λωρίδας, ενώ στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορούσαν οχήματα. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός.

Στο βίντεο του zarpanews.gr φαίνεται το βυτιοφόρο να κάνει νόημα με τα φώτα στον οδηγό του προπορευόμενου οχήματος να κάνει δεξιά, έχοντας μάλιστα αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Όταν τα σινιάλα δεν έγιναν αντιληπτά, ο οδηγός αρχίζει να κορνάρει.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Ιουλίου.