Αφαιρέθηκαν 118 διπλώματα οδήγησης μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική – Οι παραβάσεις

Ειδική εξόρμηση σε οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου πραγματοποίησε η Τροχαία Αττικής, βεβαιώνοντας συνολικά 642 παραβάσεις.

Συνεχίζονται οι δράσεις της Τροχαίας Αττικής για την αντιμετώπιση παραβάσεων του ΚΟΚ που συνδέονται με την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων,

Στο πλαίσιο των δράσεων, κατά το χρονικό διάστημα από πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, με την Τροχαία να βεβαιώνει συνολικά 642 παραβάσεις.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν 9 για παραβίαση σηματοδοτών, 23 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 25 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 9 για χρήση κινητού τηλεφώνου κ.α., ενώ αφαιρέθηκαν 44 άδειες κυκλοφορίας, 118 άδειες ικανότητας οδήγησης, 7 πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ακινητοποιήθηκαν 64 οχήματα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 6.145 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 47 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 2 οδηγοί με ένδειξη άνω των 0.60 mg/l.

Με τον νέο ΚΟΚ, όσοι καταλαμβάνονται να οδηγούν με επήρεια αλκοόλ άνω του 1,10 g/l με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, τιμωρούνται με πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση άδειας-πινακίδων για 180 ημέρες.

Επιπλέον, το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται, ενώ στο ποινικό σκέλος, ο οδηγός αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο μηνών.

Σχετικές εξορμήσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: INTIME