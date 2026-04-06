Αφαιρέθηκαν 572 διπλώματα οδήγησης σε 3 μέρες στην Αττική

Περισσότεροι από 27.600 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λίγες μέρες σε οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου με σκοπό τον έλεγχο της εφαρμογής του νέου ΚΟΚ.

Συνεχίζονται οι εξορμήσεις της Τροχαίας Αττικής για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το διάστημα από 3 έως 6 Απριλίου, σε οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου πραγματοποιήθηκαν χιλιάδες έλεγχοι, οι οποίοι εστίαζαν στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 27.697 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 3.077 παραβάσεις για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.ά. ενώ συνελήφθησαν 21 οδηγοί.

Επιπλέον, ακινητοποιήθηκαν 383 οχήματα, εκ των οποίων 120 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 572 άδειες ικανότητας οδήγησης και 153 άδειες κυκλοφορίας.

Οι έλεγχοι για την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.