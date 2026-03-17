Αγγίζει τα 2 ευρώ/λίτρο πλέον η βενζίνη – Πόσο έχει αυξηθεί

Αισθητή είναι πλέον η διαφορά στο κόστος ανεφοδιασμού των αυτοκινήτων από τους καταναλωτές, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχίες για περαιτέρω αυξήσεις στις αντλίες.

Σημαντικές είναι οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά από τα τέλη Φεβρουαρίου όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή της 95άρας βενζίνης σε πανελλαδικό επίπεδο προσεγγίζει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ/λίτρο, με την τιμή του πετρελαίου κίνησης να ακολουθεί κατά πόδας και να «φλερτάρει» και αυτή με τα 2 ευρώ.

Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ σημειώνει μεγάλη άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες. Στις 27 Φεβρουαρίου βρισκόταν στα 72,48 δολάρια το βαρέλι, ενώ χθες το πρωί άνοιξε στα 106,38 δολάρια/βαρέλι και υποχώρησε σταδιακά στα 101,67 στις 7.25 μ.μ.

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων έφτανε τα 1,922 ευρώ/λίτρο, όταν στις 25 Φεβρουαρίου περιοριζόταν στα 1,747 ευρώ, με αποτέλεσμα να έχει σημειωθεί αύξηση της τάξης του 10%. Η άνοδος είναι σημαντικά μεγαλύτερη στο ντίζελ, φτάνοντας το 22%, καθώς από 1,557 ευρώ/λίτρο πλέον ανέρχεται σε 1,902 ευρώ.

Με βάση τις υφιστάμενες τιμές καυσίμων ο ανεφοδιασμός ενός ΙΧ με ρεζερβουάρ 50 λίτρων κοστίζει 96 ευρώ με βενζίνη και 95 ευρώ με πετρέλαιο κίνησης, όταν λίγες εβδομάδες πριν ο λογαριασμός για τον καταναλωτή περιοριζόταν σε 87 και 78 ευρώ αντίστοιχα.

Ήδη στη νομαρχία Αθηνών υπάρχουν πρατήρια όπου το ένα λίτρο αμόλυβδης 95άρας πωλείται άνω των 2,100 ευρώ, δημιουργώντας ανησυχίες στον καταναλωτή για το πού θα φτάσει η άνοδος.

Στο τραπέζι πρόσθετα μέτρα στήριξης

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», η κυβέρνηση διαμηνύει την ετοιμότητα της να λάβει πρόσθετα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και επιχειρήσεων όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, ενώ πληροφορίες φέρουν το αρμόδιο κυβερνητικό επιτελείο να επανέρχεται με διορθωτικές παρεμβάσεις στο μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των καυσίμων μετά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει στον κλάδο και την προαναγγελία των πρατηριούχων για απεργιακές κινητοποιήσεις.

Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους καυσίμων ενσωματώνει και τον ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να το περιορίζει ουσιαστικά από τα 12 λεπτά/λίτρο στα 9 λεπτά/λίτρο σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς.