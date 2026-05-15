Αγκυλωτός σταυρός πάνω σε Tesla στην Ελλάδα – Νέο περιστατικό βανδαλισμού

Ο νέος βανδαλισμός δείχνει ότι η ένταση που δημιουργήθηκε από τον ναζιστικό χαιρετισμό που έκανε ο Elon Musk δεν έχει καταλαγιάσει.

Έχει περάσει παραπάνω από ένας χρόνος από τότε που ο Elon Musk, ο CEO της Tesla, πραγματοποίησε έναν ναζιστικό χαιρετισμό κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του, μια χειρονομία που σόκαρε την διεθνή κοινότητα και έγινε η αιτία για να εξαπλωθεί ένα φαινόμενο βανδαλισμών σε αυτοκίνητα της αμερικανικής μάρκας.

Οι επιθέσεις ξεκίνησαν αρχικά από τις ΗΠΑ, ωστόσο σύντομα, σημειώθηκαν παρόμοια περιστατικά τόσο στο Καναδά όσο και σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του στις αρχές του προηγούμενου έτους, όμως ένα νέο περιστατικό αποδεικνύει ότι η ένταση δεν έχει καταλαγιάσει. Αυτή τη φορά, στόχος έγινε ένα λευκό Tesla Model 3, πάνω στο οποίο άγνωστοι σχημάτισαν μια σβάστικα με έντονο κόκκινο σπρέι.

Τις εικόνες από τον βανδαλισμό δημοσιοποίησε το φανοποιείο Wheelyou Fixme, το οποίο ανέλαβε την αποκατάσταση της ζημιάς. Παρά το γεγονός ότι το χρώμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ιδιαίτερα παχύ, οι τεχνικοί κατάφεραν μέσα σε λίγες ώρες να επαναφέρουν το όχημα στην αρχική του κατάσταση.

Η ουσία του ζητήματος συμπυκνώνεται στην επισήμανση του ιδιοκτήτη του φανοποιείου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τέτοιες ενέργειες δύσκολα θα αγγίξουν ή θα συγκινήσουν τον ίδιο τον Elon Musk. Στο τέλος της ημέρας, εκείνος που καλείται να πληρώσει το τίμημα, τόσο το οικονομικό όσο και το ψυχολογικό, είναι ένας απλός πολίτης στην Ελλάδα, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο μιας τυφλής αντίδρασης που τελικά πλήττει τους λάθος αποδέκτες.