Ακόμα πιο κοντά οι δύο νέοι αυτοκινητόδρομοι της Βόρειας Ελλάδας – Ποιες πόλεις θα ενώνουν

Στη γραμμή της εκκίνησης στήνονται σιγά-σιγά δύο οδικοί άξονες που αναμένεται να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των πολιτών.

Στα έργα που αναμένεται να αλλάξουν τον οδικό χάρτη της Βόρειας Ελλάδας, δίνοντας αναπτυξιακή ώθηση σε πλήθος περιοχών, αναφέρθηκε πρόσφατα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Στα σημαντικότερα συγκαταλέγονται η αναβάθμιση του οδικού άξονα Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και η κατασκευή του κάθετου οδικού άξονα Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη).

Σε αμφότερα υπεγράφη η Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών της Β’ Φάσης των διεθνών διαγωνισμών. «Εκτιμάται ότι εντός του 2026 τα έργα θα συμβασιοποιηθούν και θα υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ», εξήγησε ο κ. Δήμας.

Θεσσαλονίκη-Έδεσσα

Ο υφιστάμενος οδικός άξονας Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, έχει συνολικό μήκος περίπου 80 χλμ., και περιλαμβάνει τμήματα με μεγάλες κατά μήκος κλίσεις, ανεπαρκή διαμόρφωση, κακή ορατότητα και υψηλό κυκλοφοριακό φορτίο καθώς διέρχεται μέσω πόλεων.

H αναβάθμιση του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) σχετίζεται με τρία επιμέρους τμήματα από τα πέντε που διαιρείται η νέα χάραξη της οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας ως εξής:

(α) Τμήμα παράκαμψης Χαλκηδόνας: νέα χάραξη της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από την αρχή της οδού (που ορίζεται στο τέλος του υφιστάμενου τεχνικού γεφύρωσης του Αξιού ποταμού και των παραποτάμων του) έως το κατασκευασμένο τμήμα παράκαμψης Πελλαίας χώρας της οδού, συνολικού μήκους ~6,340 χλμ.

(β) Τμήμα παράκαμψης Πελλαίας χώρας: το τμήμα αυτό αποτελεί τμήμα της νέας Εθνικής Οδού αρ. 2 και έχει ήδη κατασκευασθεί με διατομή πλάτους (11 μ.) συμπεριλαμβανομένης ΛΕΑ και (13 μ.) με τα ερείσματα. Υπάρχει πρόβλεψη αργότερα να αποκτήσει το τυπικό πλάτος της διατομής β4νσ όπως και τα νέα τμήματα που θα κατασκευασθούν με την παρούσα σύμπραξη.

(γ) Τμήμα παράκαμψης Γιαννιτσών: το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή παράπλευρων οδών συνολικού μήκους 14.078,33 μ., κάθετων οδών συνολικού μήκους 254,19 μ., 14 γεφυρών (και κάτω ή άνω διαβάσεων) συνολικού μήκους περίπου 363,41 μ., 23 κιβωτοειδών ή σωληνωτών οχετών, ένα τοίχο αντιστήριξης 110 μ. περίπου, 2 ανισόπεδων κόμβων, 60 ισόπεδων κόμβων (οι περισσότεροι στις διασταυρώσεις των παράπλευρων οδών) , 25 ιρλανδικών διαβάσεων.

(δ) Τμήμα Μελίσσι – Μαυροβούνι: το τμήμα αυτό αποτελεί τμήμα της νέας Εθνικής Οδού αρ. 2 και έχει ήδη κατασκευασθεί με διατομή πλάτους (11 μ.) συμπεριλαμβανομένης ΛΕΑ και (13 μ.) με τα ερείσματα. Υπάρχει πρόβλεψη αργότερα να αποκτήσει το τυπικό πλάτος της διατομής β4νσ όπως και τα νέα τμήματα που θα κατασκευασθούν με την παρούσα σύμπραξη.

(ε) Τμήμα Μαυροβούνι – Έδεσσα: το προς κατασκευή οδικό έργο, αφορά την βελτίωσης της Ε.Ο.2 στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και συγκεκριμένα στο οδικό υποτμήμα Μαυροβούνι – Έδεσσα. Ειδικότερα το προς μελέτη τμήμα «Μαυροβούνι – Έδεσσα», ανήκει στο νομό Πέλλας και αποτελεί νέα χάραξη της οδού με παράπλευρες οδούς (service road), για την εξυπηρέτηση των τοπικών μετακινήσεων.

Ο νέος οδικός άξονας, μεταξύ άλλων, θα βοηθήσει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της Πέλλας, θα φέρει πιο κοντά τη Θεσσαλονίκη με την Έδεσσα και θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να μετακινούνται με ασφάλεια.

Δράμα-Αμφίπολη

Το έργο συνιστά αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Δράμας – Αμφίπολης, συνολικού μήκους 43 χλμ., είτε με αποκατάσταση και διαπλάτυνση τμημάτων της υφιστάμενης οδού είτε με κατασκευή νέων τμημάτων κατά μήκος του τμήματος από Παλιοκώμη σε Μαυρολεύκη και από Μαυρολεύκη σε Δράμα.

H κύρια αρτηρία θα αναβαθμιστεί σε αυτοκινητόδρομο με αποκατάσταση της υπάρχουσας οδοποιίας για περίπου 13,5 χλμ. και κατασκευή νέων τμημάτων περίπου 29,5 χλμ..

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει :

Α. Τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση των τμημάτων:

Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη μήκους ~29.5 χλμ.

Μαυρολεύκη – Δράμα μήκους ~13.5 χλμ.

Α/Κ Μεσορράχης

Α/Κ Παλαιοκώμης

Α/Κ Μ. Σουλίου

Α/Κ Ροδολίβους

Α/Κ Πρώτης

Α/Κ Ν. Μπάφρας

Α/Κ (Ημικόμβος) Αγγίτη

Α/Κ Μαυρολεύκης

Α/Κ Περιφερειακής Δράμας

Κ/Κ Δράμας (σύνδεση με το αστικό δίκτυο της Δράμας)

Β. Τη λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα Δράμα – Αμφίπολη συνολικού μήκους ~43 χλμ. και όσα επιπλέον τμήματα συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν τμήμα Α.

Συνοπτικά ο ΙΦΣ θα αναλάβει τα ακόλουθα:

(α) την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών για τον Κατασκευαστικό Σχεδιασμό του έργου, με βάση τις διατιθέμενες από την αναθέτουσα αρχή μελέτες και τις προβλέψεις της με αριθ. πρωτ. οικ.196664/07-03-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το τμήμα Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη της οδού Δράμας – Αμφίπολης (χρόνος ισχύος 10 έτη) και της ΑΕΠΟ για το σύνολο του έργου, η οποία θα λάβει υπόψη την υφιστάμενη ΑΕΠΟ και η οποία θα εκδοθεί με μέριμνα και επίσπευση της Αναθέτουσας Αρχής και θα μεριμνήσει και επισπεύσει για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών,

(β) την κατασκευή του σύνολο του αντικειμένου των μελετών του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού με στόχο την πλήρη λειτουργική απόδοση και ετοιμότητα του Έργου,

(γ) τη χρηματοδότηση του έργου, όπως θα προκύψει βάσει του οριστικού σχεδιασμού, και

(δ) τη συντήρηση / λειτουργία (ελαφριά και βαριά) του προαναφερθέντος τμήματος όπως αυτό θα προβλέπεται στον οριστικό σχεδιασμό, για όλη τη διάρκεια της σύμπραξης με αντάλλαγμα πληρωμές διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου.

Η σύνδεση της Δράμας με τις γύρω μεγάλες πόλεις, με έναν σύγχρονο και ασφαλή οδικό άξονα, όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποτελεί ένα χρόνιο αίτημα για όλους τους διερχόμενους οδηγούς, αλλά και όσους εισέρχονται στη χώρα μας από τα βόρεια σύνορά της, με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη και τη νότια Ελλάδα.