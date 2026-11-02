Ακόμη πιο προσιτό το Opel Corsa – Τι αγοράζεις με 17.300 ευρώ

Η νέα έκδοση του Opel Corsa φέρει turbo κινητήρα βενζίνης 100 ίππων, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών και πλήρη εξοπλισμό.

Το supermini της Opel ανήκει στα best seller αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς και πλέον είναι διαθέσιμο σε μια νέα έκδοση με την ονομασία Corsa Edition, η οποία διακρίνεται για την εξαιρετική σχέση αξίας/τιμής.

Με τιμή 17.300€, το δημοφιλές γερμανικό μοντέλο γίνεται ακόμη πιο προσιτό, συνδυάζοντας δυναμική σχεδίαση, σύγχρονη τεχνολογία και ουσιαστικό εξοπλισμό. Το νέο Opel Corsa Edition εξοπλίζεται με τον κινητήρα βενζίνης 1.2 Turbo απόδοσης 100 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, προσφέροντας έναν ισορροπημένο συνδυασμό επιδόσεων και ευκολίας στην καθημερινή οδήγηση.

Το γερμανικό αυτοκίνητο φέρει στον εξοπλισμό ζάντες αλουμινίου 16’’, οθόνη αφής 10’’ με ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto που πιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε εφαρμογές, μουσική και λειτουργίες πλοήγησης μέσω συμβατών smartphone και ένα ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού.

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Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Cruise Control, η υποβοήθηση διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας, η αναγνώριση πινακίδων ορίων ταχύτητας και η προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και ανίχνευση πεζών. Παράλληλα, οι αισθητήρες βροχής και φωτός, καθώς και οι πίσω αισθητήρες στάθμευσης, προσθέτουν άνεση και πρακτικότητα στις καθημερινές μετακινήσεις.

Και όλα τα παραπάνω στην τιμή των 17.300€ (συμπεριλαμβάνεται το όφελος του προγράμματος Opel Trade-Up).