Ακραίο παρκάρισμα στη Μιχαλακοπούλου – Άφησε το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου

Παράνομη στάθμευση σε κεντρική οδό της Αθήνας παρεμπόδισε την κυκλοφορία, δημιουργώντας μεγάλο κίνδυνο για τους χρήστες του δρόμου.

Ανεξέλεγκτες είναι οι διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης στους δρόμους της Αθήνας, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των κατοίκων της.

Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες στάθμευσης σε πεζοδρόμια, στάσεις λεωφορείων, ράμπες ΑμεΑ, διαβάσεις πεζών και σε διάφορα άλλα σημεία όπου το παρκάρισμα εμποδίζει τις μετακινήσεις των χρηστών του οδικού δικτύου.

Το τελευταίο διάστημα, βέβαια, έχει αρχίσει να αναδύεται και μια άλλη μορφή παράνομης στάθμευσης, αυτή στη… μέση του δρόμου.

Ειδικότερα, οδηγοί σταθμεύουν τα οχημάτά τους το ένα πίσω από το άλλο, σχηματίζοντας άτυπες ουρές ΙΧ, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις απλώνονται μέχρι και το κέντρο της οδού, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένου κινδύνου για την οδική ασφάλεια.

Ένα τέτοιο περιστατικό εντοπίσαμε στην οδό Μιχαλακοπούλου, κοντά στο Χίλτον, στο ρεύμα προς τη λεωφ. Μεσογείων, απογευματινές ώρες της Δευτέρας 4 Μαΐου. Στην προκειμένη, ωστόσο, τα οχήματα της… ουράς είχαν εξέλθει από το καθεστώς στάθμευσης, με αποτέλεσμα να «φιγουράρει» σχεδόν στη μέση της οδού ένα smart.

Οι φωτογραφίες των 4Τροχών είναι ενδεικτικές για τον κίνδυνο που δημιουργούσε το συγκεκριμένο όχημα, με τους οδηγούς σε πολλές περιπτώσεις να αντιλαμβάνονται την τελευταία στιγμή ότι το ΙΧ ήταν σταθμευμένο και να πατούν αιφνίδια το φρένο.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο την επικινδυνότητα τέτοιων πρακτικών, ιδίως σε οδικούς άξονες υψηλής κυκλοφορίας, όπου οι ταχύτητες είναι αυξημένες και τα περιθώρια αντίδρασης περιορισμένα.

Υπενθυμίζεται ότι με τον νέο ΚΟΚ, οι ποινές για στην στάθμευση ξεκινούν από διοικητικά πρόστιμα ύψους 30 ευρώ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το παρκάρισμα σε απόσταση μικρότερη από 12 μέτρα εκατέρωθεν στάσεων αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, και τροχιοδρομικών οχημάτων.

Οι ποινές αυξάνονται ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας της παράβασης, με τους οδηγούς να κινδυνεύουν με πρόστιμα ακόμα και άνω των 1.000 ευρώ, όπως και με ποινή φυλάκισης.