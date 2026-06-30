Alfa Romeo: Mobility Partner στον ποδηλατικό αγώνα Poseidonia Tour 2026

Η Alfa Romeo ήταν χορηγός μετακίνησης και ασθενοφόρων για το Poseidonia Tour 2026, που διεξήχθη από την IG-Cycling υπό την αιγίδα των «Ποσειδωνίων».

Χορηγός μετακίνησης στον ποδηλατικό αγώνα Podeidonia Tour 2026 ήταν η Alfa Romeo, χορηγώντας παράλληλα τόσο τα ασθενοφόρα όσο και την ιατρική ομάδα που κάλυψε τον αγώνα.

Το Poseidonia Tour 2026 διεξήχθη το Σάββατο 30 Μαΐου εκκινώντας από το Παλαιό Φάληρο, με πάνω από 400 συμμετέχοντες να τερματίζουν στο Σούνιο ύστερα από 62 χλμ. διαδρομής.

Παρόλο που αποτελεί μια διοργάνωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, το Poseidonia Tour 2026 διέθεσε τα έσοδα από τις συμμετοχές στους οργανισμούς «Μαζί για το παιδί» και “The Mission to Seafarers”. Σημειώνεται ότι όλη διοργάνωση σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε με μηδενική χρήση πλαστικών μιας χρήσης.

Τον αγώνα διοργάνωσε η IG Cycling με προδιαγραφές διεθνούς επιπέδου και κορυφαίες αξιολογήσεις από όλους τους αθλητές, τους θεατές και τους συνεργάτες. Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα για την αρτιότητα της διοργάνωσης ήταν ο πλήρης αποκλεισμός του δρόμου από αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα οι ποδηλάτες να απολαμβάνουν μια από τις ομορφότερες διαδρομές της Ευρώπης με απόλυτη ασφάλεια.

Οι Alfa Romeo Junior και Tonale κάλυψαν όλες τις μεταφορικές ανάγκες του αγώνα, φροντίζοντας για ασφαλείς, απολαυστικές και αποδοτικές μετακινήσεις. Με τα υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα κίνησής τους, τα δύο SUV της ιταλικής μάρκας έκαναν αίσθηση, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τόσο των θεατών όσο και των ίδιων των αθλητών.