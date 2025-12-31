Άλλαξε το πρόστιμο για αντιολισθητικές αλυσίδες – Πότε προβλέπεται και αφαίρεση διπλώματος

Η εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έφερε αλλαγές στο πρόστιμο για αντιολισθητικές αλυσίδες. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί.

Αισθητή είναι η πτώση τις θερμοκρασίας τις τελευταίες ημέρες στην Αττική, ενώ από το πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου τα ορεινά της Πάρνηθας και της κεντρικής Εύβοιας έχουν ντυθεί στα λευκά.

Οι χιονοπτώσεις απαιτούν από τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους, καθώς η οδήγηση σε χιόνι και πάγο αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες εμπλοκής σε ατύχημα.

Πότε είναι υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες

Πολύτιμη χείρα βοηθείας στους οδηγούς σε αυτές τις συνθήκες προσφέρουν οι αντιολισθητικές αλυσίδες, όπως και άλλα αντιολισθητικά μέσα, καθώς εξασφαλίζουν στο όχημα την απαραίτητη πρόσφυση.

Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος κατά την οποία οι πολίτες πρέπει να μεριμνούν για αντιολισθητικές αλυσίδες είναι αυτή από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο κάθε έτους, αλλά η χρήση τους είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον εκδοθούν αποφάσεις από τις αρμόδιες Αρχές (Αστυνομικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις Τροχαίας, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας).

Επομένως, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από τις παραπάνω αρμόδιες αρχές, οι οδηγοί δεν έχουν την υποχρέωση να φέρουν τα αντιολισθητικά μέσα στα οχήματα τους.

Πρόστιμο για αντιολισθητικές αλυσίδες

Όπως είναι γνωστό, η μη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων -ή άλλων εγκεκριμένων αντιολισθητικών μέσων- σε οδικό δίκτυο όπου αυτές είναι υποχρεωτικές επισύρει διοικητικό πρόστιμο.

Με τον προηγούμενο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε περίπτωση που ο οδηγός δεν διέθετε αντιολισθητικά μέσο, προβλεπόταν πρόστιμο ύψους 80 ευρώ. Με τον νέο κώδικα, ωστόσο, και συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 23 «Ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων», το πρόστιμο έχει μειωθεί στα 30 ευρώ.

Οι οδηγοί, ωστόσο, οφείλουν να γνωρίζουν ότι εφόσον δεν φέρουν αντιολισθητικά μέσα σε δρόμο με σχετική οδική σήμανση (“Ρ-59”: Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες χιονιών σε δύο τουλάχιστον από τους κινητήριους τροχούς του αυτοκινήτου), πέρα από το πρόστιμο των 30 ευρώ, τιμωρούνται και με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα 10 ημερών.

Σημειώνεται ότι ως αντιολισθητικά μέσα ορίζονται οι χιονοκουβέρτες ελαστικών και τα χιονολάστιχα (που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου με την ένδειξη M+S).

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες τοποθετούνται και στα δύο ελαστικά του κινητήριου άξονα του οχήματος. Στα προσθιοκίνητα οχήματα μπαίνουν στους μπροστινούς τροχούς και στα πισωκίνητα στους πίσω τροχούς

Σε περίπτωση που το όχημα διαθέτει τετρακίνηση, τοποθετούνται ανάλογα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος. Εφόσον δεν παρέχονται οδηγίες και ο οδηγός έχει μόνο ένα ζευγάρι αντιολισθητικών τότε αυτά τοποθετούνται στον μπροστινό άξονα Εάν υπάρχει και δεύτερο ζευγάρι τοποθετούνται ταυτόχρονα και στον πίσω άξονα.

Η τοποθέτηση των αντιολισθητικών μέσων πρέπει να γίνεται σε κατάλληλο και ασφαλές σημείο επί του οδοστρώματος και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τον ΚΟΚ (π.χ. προειδοποιητικό τρίγωνο, απόσταση) για την ασφάλεια του οδηγού και για να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των λοιπών οχημάτων.

Σε περίπτωση ενοικίασης αυτοκινήτων, εφόσον ζητηθεί από τον μισθωτή η προμήθεια αντιολισθητικών μέσων και αναγραφεί το αίτημά του στο μισθωτήριο συμβόλαιο, η εκμισθώτρια εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παράσχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον δεν ζητηθεί, η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται.