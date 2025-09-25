Αλλάζει πρόσωπο παράδρομος της Λεωφ. Μεσογείων – Τι εργασίες θα γίνουν

Το έργο στον παράδρομο αποτελεί μια επένδυση σε ένα πιο ανθρώπινο, πράσινο και αστικό περιβάλλον, όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Αλλάζει πρόσωπο παράδρομος της Λεωφόρου Μεσογείων στα όρια του Δήμου Παπάγρου-Χολαργού, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, υπέγραψε με τον Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού, Ηλία Αποστολόπουλο, προγραμματική σύμβαση ύψους 5,06 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέας οδού ήπίας κυκλοφορίας μήκους 1,75 χλμ., από την οδό Αναστάσεως έως την οδό Αριστοτέλους. Το ποσό θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Το εν λόγω τμήμα θα μετασχηματιστεί σε οδό ήπιας κυκλοφορίας με παράλληλη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, νέες φυτεύσεις και καινούργιο φωτισμό, βελτιώνοντας την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής που μετακινούνται είτε πεζοί είτε με ποδήλατο, ενώ μέριμνα προβλέπεται για τα άτομα με αναπηρία.

Ειδικότερα, οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν αφορούν:

• τη διαμόρφωση του πλάτους του παράδρομου, με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων.

• τον επανασχεδιασμό της νησίδας διαχωρισμού της Λεωφόρου Μεσογείων από τον παράδρομο με τοπική διαπλάτυνση και δημιουργία εσοχών για νέες θέσεις στάθμευσης, στην πλευρά του παράδρομου.

• την τοποθέτηση νέων ιστών με φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας LED

• τη δημιουργία περιοχών φύτευσης και

• την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών πρωτεύουσας σημασίας, όπως είναι οι απορροές όμβριων υδάτων και λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις.

Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στους 42 μήνες και το έργο θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Αναπτυξιακού Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς: «Η υπογραφή της παρούσας σύμβασης δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά την αφετηρία ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία και συνολικά για την Αττική. Με την ανάπλαση του παράδρομου της Λεωφόρου Μεσογείων στο Παπάγου – Χολαργό, επενδύουμε σε ένα πιο ανθρώπινο, πιο πράσινο και πιο λειτουργικό αστικό περιβάλλον, που θα κάνει την καθημερινότητα των πολιτών ευκολότερη και ποιοτικότερη.

»Η υλοποίηση του έργου θα γίνει με ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή μας στην ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών και στη δημιουργία νέων, σύγχρονων και βιώσιμων χώρων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής. Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική μας για βιοκλιματικές αναπλάσεις που σέβονται τον δημόσιο χώρο, ενισχύουν τη βιώσιμη κινητικότητα και δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς, στους ποδηλάτες και στα άτομα με αναπηρία. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού, Ηλία Αποστολόπουλο για την άψογη συνεργασία. Μόνο με συνέργειες μπορούμε να κάνουμε πράξη έργα που αλλάζουν την εικόνα των πόλεων και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση των συμπολιτών μας»