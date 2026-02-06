ΑμεΑ: Σε λειτουργία η ψηφιακή εφαρμογή για απαλλαγή από Τέλη Κυκλοφορίας

Με το νέο ψηφιακό εργαλείο καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε παραγωγική λειτουργία βρίσκεται από τις 4 Φεβρουαριου 2026 η νέα ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τη χορήγηση απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Η νέα εφαρμογή αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο υποβολής και εξέτασης των σχετικών αιτημάτων. Ειδικότερα, αντλεί αυτόματα τις απαραίτητες πληροφορίες από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e-ΕΦΚΑ για άτομα που αξιολογούνται από αυτά. Με τον τρόπο αυτό, απλοποιείται η διαδικασία για τους πολίτες, καθώς καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η υποβολή του αιτήματος για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, ακολουθώντας τη διαδρομή myAADE > Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myCAR.

Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί από:

τον ίδιο τον φορολογούμενο/δικαιούχο με αναπηρία, ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία, σε περίπτωση ανήλικου ατόμου με αναπηρία.

Στη δεύτερη περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση της σχετικής σχέσης στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, καθώς και η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ του ατόμου με αναπηρία.

Επιλογή Οχήματος: Κατά την υποβολή του αιτήματος, εμφανίζονται τα επιβατικά ΙΧ για τα οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής και ο δικαιούχος επιλέγει ένα από αυτά.

Επιπλέον επισημαίνονται τα εξής: