Ανακαινίζονται 5 σταθμοί του Προαστιακού – Οι εργασίες

Μεταξύ άλλων θα αφαιρεθούν graffiti που υποβαθμίζουν την εικόνα των σταθμών.

Extreme makeover σε πέντε σταθμούς του Προαστιακού θέλει να κάνει η «ΓΑΙΑΟΣΕ», η οποία διακήρυξε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία.

Οι εργασίες αφορούν τους σταθμούς «Άνω Λιόσια», «Μεταμόρφωση», «Ηράκλειο», «Κηφισίας» και «Πεντέλη» και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 353.037,14 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών είναι η 22η Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. Αναφορικά με τις εργασίες, αυτές περιλαμβάνουν:

Αφαίρεση graffiti. Σημειώνεται ότι πρόκειται για κακότεχνες επιγραφές και όχι για καλότεχνες συνθέσεις που θα μπορούσε να προταθεί η παραμονή τους. Η πλειονότητα βρίσκεται σε τοιχία σκυροδέματος ή σε επιχρισμένες επιφάνειες, ενώ υπάρχουν ορισμένα σε χαλύβδινες ή σε γυάλινες επιφάνειες. Το σύνολο των επιφανειών αυτών πρέπει να βαφούν και να επικαλυφθούν με antigraffiti. Πρέπει επίσης να καθαρισθούν και αν δε γίνεται να αντικατασταθούν οι υαλοπίνακες που έχουν graffiti

Αντικατάσταση κατεστραμμένων βαθμίδων και αποκολλημένων πλακιδίων γρανίτη.

Χρωματισμός φθαρμένων καθισμάτων σε ορισμένους σταθμούς.

Βελτίωση του φωτισμού των εισόδων και των αποβαθρών.

Επισκευή ή αντικατάσταση ηλεκτρονικών πληροφοριακών πινακίδων

Διαβάστε επίσης: Μεγάλη ανατροπή στην Τουρκία – Χάνεται η επένδυση του 1 δισ. δολαρίων

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης κατά ένανμήνα κατόπιν έγγραφης αιτιολογημένης αίτησης του αναδόχου.

Πηγή φωτογραφίας: INTIME