Ανακαινίζονται 5 σταθμοί του Προαστιακού – Οι εργασίες

Μεταξύ άλλων θα αφαιρεθούν graffiti που υποβαθμίζουν την εικόνα των σταθμών.
Extreme makeover σε πέντε σταθμούς του Προαστιακού θέλει να κάνει η «ΓΑΙΑΟΣΕ», η οποία διακήρυξε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία.
Οι εργασίες αφορούν τους σταθμούς «Άνω Λιόσια», «Μεταμόρφωση», «Ηράκλειο», «Κηφισίας» και «Πεντέλη» και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 353.037,14 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών είναι η 22η Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. Αναφορικά με τις εργασίες, αυτές περιλαμβάνουν:
- Αφαίρεση graffiti. Σημειώνεται ότι πρόκειται για κακότεχνες επιγραφές και όχι για καλότεχνες συνθέσεις που θα μπορούσε να προταθεί η παραμονή τους. Η πλειονότητα βρίσκεται σε τοιχία σκυροδέματος ή σε επιχρισμένες επιφάνειες, ενώ υπάρχουν ορισμένα σε χαλύβδινες ή σε γυάλινες επιφάνειες. Το σύνολο των επιφανειών αυτών πρέπει να βαφούν και να επικαλυφθούν με antigraffiti. Πρέπει επίσης να καθαρισθούν και αν δε γίνεται να αντικατασταθούν οι υαλοπίνακες που έχουν graffiti
- Αντικατάσταση κατεστραμμένων βαθμίδων και αποκολλημένων πλακιδίων γρανίτη.
- Χρωματισμός φθαρμένων καθισμάτων σε ορισμένους σταθμούς.
- Βελτίωση του φωτισμού των εισόδων και των αποβαθρών.
- Επισκευή ή αντικατάσταση ηλεκτρονικών πληροφοριακών πινακίδων
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Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης κατά ένανμήνα κατόπιν έγγραφης αιτιολογημένης αίτησης του αναδόχου.
Πηγή φωτογραφίας: INTIME