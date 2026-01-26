Ανακοινώθηκαν οι τιμές του νέου Volvo EX60 στην Ελλάδα

Διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις, με βασικό πλούσιο εξοπλισμό, το ηλεκτρικό Volvo EX60 με τη μέγιστη αυτονομία των 810 χλμ., είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά.

Το νέο Volvo EX60 έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στη Στοκχόλμη, εκεί όπου ήταν και οι 4Τροχοί. Το ηλεκτρικό μοντέλο της σουηδικής φίρμας τοποθετείται στην κατηγορία των μεσαίων SUV. Έρχεται επιμελώς διαβασμένο να προσφέρει νέα δεδομένα, με μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία που αγγίζει έως και τα 810 χιλιόμετρα στην κορυφαία του εκδοχή.

Το νέο Volvo EX60 διατίθεται σε τρεις κινητήριες εκδόσεις και δύο εξοπλιστικές: Plus και Ultra. Η εισαγωγική κινητήρια έκδοση του Volvo EX60 έχει τα διακριτικά P6. Αυτή έχει την κίνηση μόνο στους πίσω τροχούς και αποδίδει 374 ίππους. Με μπαταρία 80 kWh προσφέρει αυτονομία 620 χιλιομέτρων. Η τιμή διαμορφώνεται στα 60.900 και 68.000 ευρώ για τις εκδόσεις Plus και Ultra αντίστοιχα.

Πιο πάνω τοποθετείται η έκδοση P10 AWD Electric η οποία έχει μετάδοση και στους τέσσερις τροχούς. Αποδίδει 510 ίππους και προσφέρει αυτονομία που αγγίζει τα 660 χιλιόμετρα, χάρη στη μεγαλύτερη μπαταρία των 91 kWh. Η τιμή σε αυτή την περίπτωση είναι 66.500 ευρώ (Plus) και 73.600 ευρώ (Ultra).

Στην κορυφή βρίσκεται η έκδοση P12 AWD Electric, που προσφέρει αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα με μια μόνο φόρτιση της μπαταρίας των 112 kWh. Η ισχύς σε αυτή την περίπτωση φτάνει τους 680 ίππους. Η τιμή του Volvo P12 AWD Electric είναι 72.700 ευρώ (Plus) και 79.800 ευρώ (Ultra).

Volvo EX60 ΤΙΜΕΣ

P6: 60.900 € (Plus) – 68.000 ευρώ (Ultra)

P10 AWD: 66.500 € (Plus) – 73.600 ευρώ (Ultra)

P12 AWD: 72.700 € (Plus) – 79.800 ευρώ (Ultra)