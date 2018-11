Το ανανεωμένο Attart Off Road Park ανοίγει τις πόρτες του αυτό το Σαββατοκύριακο

Από αυτό, αλλά και κάθε Σαββατοκύριακο, το Attart Off Road Park, θα δέχεται όλους όσους αγαπούν την 4κίνηση και τα αντίστοιχα οχήματα τους στη χωμάτινη πίστα με μόνο από 20 ευρώ κόστος συμμετοχής.

Ανακαλύψτε τα μυστικά της εκτός δρόμου οδήγησης μέσα από:

- Πίστα Off Road με 20 εμπόδια

- Νέες διαδρομές για SUV

- Σεμινάρια για Off Road εμπειρία

- Ενοικίαση οχημάτων 4x4 μέσα στην πίστα

Ανανεωμένη ιστοσελίδα

Η νέα σελίδα του Attart Off Road Park, σας προσκαλεί να την ανακαλύψετε αφού έχει ανανεωθεί πλήρως. Έτσι, μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που ψάχνετε, να δείτε όλες τις υπηρεσίες του πολυχώρου, τα ερχόμενα events, τον τιμοκατάλογο για τη συμμετοχή σας και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας. Μπείτε στο www.attartoffroadpark.gr και ανακαλύψτε τη νέα σελίδα και τις δυνατότητές της.

Λίγα λόγια για το Attart Off Road Park



Ο χώρος, εμπνευσμένος από τον καταξιωμένο οδηγό Off Road αγώνων, Στέφανο Αττάρτ, έχει προσελκύσει στο παρελθόν και αναμένεται να προσελκύσει περαιτέρω στο μέλλον, τους λάτρεις της Off Road οδήγησης που θα έχουν την ευκαιρία να «παίξουν» στην πίστα του καθώς και να απολαύσουν τον καφέ τους σε ένα εντυπωσιακό περιβάλλον.



Ο πολυχώρος Attart Off Road Park, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εταιρικά events με τη δυνατότητα διοργάνωσης στο χώρο εταιρικών εκδηλώσεων, παρουσιάσεων και άλλων ποικίλων δραστηριοτήτων.

Επικοινωνία / Χάρτης

Σε λίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας μπορείτε να βρεθείτε στον πολυχώρο και ξεχάσετε πως βρίσκεστε στην Αττική.

Για να φτάσετε στο Attart Off Road Park πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ραντεβού και για να εξασφαλίσετε τη θέση σας σε κάποιο event, επικοινωνήστε με την υπεύθυνη του Attart Off Road Park, κα Άννα Αττάρτ: 6978836390 & annaattart@attartoffroadpark.gr

