Ανανεωμένο Toyota Yaris Cross: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Το ανανεωμένο Toyota Yaris Cross έρχεται με αναβαθμισμένη σχεδίαση, προηγμένα συστήματα Toyota Safety Sense, πλουσιότερο εξοπλισμό και αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία. Στον πυρήνα του βρίσκεται η αποδοτική 5ης γενιάς υβριδική τεχνολογία, ενώ διατίθεται με κίνηση στους εμπρός τροχούς ή με έξυπνη τετρακίνηση AWD-i.

Το best-seller της ελληνικής αγοράς, το Toyota Yaris Cross, περνά στο επόμενο στάδιο με φρεσκαρισμένη σχεδίαση και ουσιαστικές αναβαθμίσεις στον εξοπλισμό, την τεχνολογία και τα συστήματα ασφαλείας. Ακολουθώντας την ιαπωνική φιλοσοφία kaizen – τη διαρκή αναζήτηση της βελτίωσης – η Toyota εξελίσσει συνολικά κάθε κρίσιμη πλευρά του δημοφιλούς SUV.

Style: πλουσιότερος εξοπλισμός και ακόμη μεγαλύτερο όφελος

Η έκδοση Style αναβαθμίζεται με επιπλέον χαρακτηριστικά αξίας 1.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα γίνεται πιο προσιτή, χάρη σε μείωση τιμής κατά 900 ευρώ. Ο συνδυασμός αυτός ενισχύει τον value for money χαρακτήρα της έκδοσης, προσφέροντας περισσότερο εξοπλισμό και σύγχρονη τεχνολογία σε χαμηλότερη τελική τιμή.

Μεταξύ άλλων, η Style ενσωματώνει σπορ καθίσματα με βελτιωμένη πλευρική στήριξη,ατμοσφαιρικό φωτισμό, ασύρματη φόρτιση smartphone και σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης με οκτώ αισθητήρες. Αποτελεί έτσι μια δυναμική πρόταση που συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό, υψηλά επίπεδα ασφάλειας, άνεση και σύγχρονη τεχνολογία.

Style Plus: η πιο ολοκληρωμένη πρόταση

Η Style Plus ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο, ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά που έως σήμερα υπήρχαν αποκλειστικά σε υψηλότερες εκδόσεις. Με επιπλέον εξοπλισμό αξίας 1.300 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη Style και με διαφορά τιμής μόλις 100 ευρώ, δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό πακέτο για τους πελάτες που επιθυμούν περισσότερη τεχνολογία και προστασία χωρίς συμβιβασμούς.

Η πανοραμική οροφή, τα συστήματα Blind Spot Monitor και Safe Exit Assist ενισχύουν την άνεση, την αίσθηση ευρυχωρίας και την ενεργητική ασφάλεια. Η Style Plus συμπληρώνει τη Style με ουσιαστικά χαρακτηριστικά υψηλότερων εκδόσεων και τοποθετείται ως η πληρέστερη πρόταση στον πυρήνα του μοντέλου.

Ασφάλεια από την πρώτη έκδοση

Η ενίσχυση της ασφάλειας ξεκινά ήδη από την πρώτη έκδοση. Ο πλήρης συνδυασμός φωτιστικών σωμάτων LED βελτιώνει την ορατότητα και αναβαθμίζει ταυτόχρονα τη σχεδιαστική ταυτότητα του Yaris Cross, ενώ οι αυτόματα αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες προσφέρονται σε όλες τις εκδόσεις.

Τα προηγμένα συστήματα Toyota T-Mate, εξοπλισμένα με Toyota Safety Sense 3ης γενιάς, υποστηρίζουν τον οδηγό σε ένα ευρύ φάσμα καθημερινών συνθηκών. Στις Style και Style Plus, το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης με οκτώ αισθητήρες διευκολύνει τους ελιγμούς σε περιορισμένους χώρους, ενώ η Style Plus προσθέτει Blind Spot Monitor και Safe Exit Assist, διευρύνοντας το επίπεδο προστασίας κατά την οδήγηση και την έξοδο από το όχημα.

Πλήρως υβριδικό σύστημα που προσφέρει χαμηλή κατανάλωση

Το πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης Hybrid 130 αποτελεί την καρδιά του Yaris Cross και διατίθεται, ανάλογα με την έκδοση, με κίνηση στους εμπρός τροχούς (FWD) ή με το έξυπνο σύστημα τετρακίνησης AWD-i.

Με ισχύ 130 ίππων (96 kW) και ροπή 185 Nm, προσφέρει συνέπεια στην απόδοση σε κάθε συνθήκη, επιταχύνει στο 0-100 χλμ./ώρα σε 10,7 δευτερόλεπτα, και σύμφωνα με την Toyota καίει 4,4 έως 5,1 λτ./100 χλμ.

Ανανεωμένη σχεδίαση με αυθεντικό SUV χαρακτήρα

Η Toyota προχωρά σε μια κομψή ανανέωση του αυτοκινήτου, με επίκεντρο το επανασχεδιασμένο εμπρόσθιο τμήμα. Η νέα κυψελοειδής μάσκα στο χρώμα του αμαξώματος ενσωματώνεται αρμονικά στο σύνολο, ενώ το μαύρο κάτω τμήμα, οι έντονοι θόλοι των τροχών και η απόσταση από το έδαφος διατηρούν τη στιβαρή παρουσία ενός SUV.

Οι επανασχεδιασμένοι προβολείς LED, οι νέες ζάντες αλουμινίου 17 και 18 ιντσών, το μαύρο χρώμα με τεχνολογία IMC Cover στους εξωτερικούς καθρέπτες ενισχύουν τη σύγχρονη αισθητική του μοντέλου. Την ανανεωμένη εξωτερική εμφάνιση συμπληρώνουν οι δυο νέες χρωματικές επιλογές.

Το πλούσιο και εντυπωσιακό Precious Bronze θα διατίθεται αποκλειστικά σε διχρωμία με την οροφή και τις κολώνες σε μαύρο χρώμα και το εκφραστικό Celestite Grey.

Εξοπλιστική υπεροχή και σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία

Από την πρώτη έκδοση Full LED φώτα και αναδιπλούμενοι καθρέπτες, ατμοσφαιρικός φωτισμός και ασύρματη φόρτιση smartphone διατίθενται από τη Style, ενώ η Elegant προσθέτει, μεταξύ άλλων, ηλεκτρικό άνοιγμα θύρας πορτ μπαγκάζ με κίνηση ποδιού, σύστημα ιονιστή αέρα Nanoe-X και ακόμη πιο αναβαθμισμένες επιλογές άνεσης.

Η ψηφιακή εμπειρία περιλαμβάνει το προηγμένο σύστημα πολυμέσων Toyota Smart Connect από την έκδοση Style με πλοήγηση μέσω cloud, φωνητικό βοηθό και ασύρματη ενσωμάτωση smartphone μέσω Apple CarPlay και Android Auto. Σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες MyToyota και τον ψηφιακό πίνακα οργάνων, οι λειτουργίες αυτές καθιστούν την επικοινωνία με το όχημα πιο άμεση και διαισθητική.

GR Sport: Η πιο δυναμική έκφραση

Εμπνευσμένο από τις πολυάριθμες επιτυχίες της Gazoo Racing σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, το Yaris Cross GR Sport διαθέτει αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία στο εξωτερικό και το εσωτερικό, καθώς και νέα ρύθμιση ανάρτησης.

Ο εμπρός προφυλακτήρας ενσωματώνει αποκλειστικά πλευρικά στοιχεία στα κάτω άκρα του, που τονίζουν το φαρδύ και σπορ αποτύπωμά του, το οποίο ενισχύεται από τις ειδικά σχεδιασμένες machined ζάντες αλουμινίου 18 ιντσώv.

Στο εσωτερικό, τα αποκλειστικά GR Sport σπορ καθίσματα τύπου suede με κόκκινες ραφές, προσφέρουν αίσθηση πολυτέλειας και βελτιωμένη στήριξη, συνδυάζοντας την καθημερινή άνεση με έναν αμιγώς σπορ χαρακτήρα. Το λογότυπο GR κοσμεί τα εμπρός προσκέφαλα και το τιμόνι, ενώ οι πόρτες και ο πίνακας οργάνων φέρουν διακοσμητικά ένθετα σε gunmetal silver απόχρωση, ειδικά για την έκδοση GR Sport.

Η έκδοση GR Sport διατίθεται αποκλειστικά με μετάδοση κίνησης στους εμπρός τροχούς (FWD) και σύστημα κίνησης Hybrid 130.

Μοναδική εργοστασιακή εγγύηση

Το Yaris Cross συνοδεύεται από τη μοναδική εργοστασιακή εγγύηση Toyota, με κάλυψη έως 11 έτη ή 200.000 χλμ. για το όχημα και έως 11 έτη ή 1.000.000 χλμ. για την υβριδική μπαταρία. Παράλληλα, οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες AFS Toyota εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και υποστήριξη, προσφέροντας σιγουριά και ασφάλεια σε όλη τη διάρκεια κατοχής του οχήματος.

Το ανανεωμένο Toyota Yaris Cross βρίσκεται ήδη στις Εκθέσεις του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Toyota και είναι διαθέσιμο για νέες παραγγελίες σε ολόκληρη την ελληνική αγορά.