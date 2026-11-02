Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2027 – Δες πόσα θα πληρώσεις

Τα ειδοποιητήρια πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας 2027 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ. Δες πόσα θα πληρώσεις, πού βρίσκεις το ειδοποιητήριο, πώς θα πληρώσεις και πότε λήγει η προθεσμία.

Από σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, τίθενται σε ισχύ τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027, τα οποία οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ ώστε να μάθουν το τελικό ποσό της οφειλής τους.

Η προθεσμία για την εξόφλησή τους εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ στην περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής ενεργοποιούνται κλιμακωτά πρόστιμα που ενδέχεται να διπλασιάσουν το αρχικό ποσό. Τέλος, η λήψη του ειδοποιητηρίου για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες πραγματοποιείται εύκολα, είτε με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet είτε χωρίς αυτούς, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία πληρωμής

Για να βρουν το ειδοποιητήριο, οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mycar). Αφού συνδεθούν με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet, επιλέγουν την ενότητα για τα τέλη κυκλοφορίας και στη συνέχεια το έτος 2027.

Μέσω της εφαρμογής μπορούν να εμφανίσουν το σχετικό ειδοποιητήριο, να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή ή στο κινητό τους και να το εκτυπώσουν.

Στο έγγραφο αναγράφονται το ποσό που οφείλεται και τα απαραίτητα στοιχεία για την πληρωμή.

Πώς πληρώνεις χωρίς κωδικούς TAXISnet

Η ΑΑΔΕ παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης του ειδοποιητηρίου χωρίς σύνδεση με κωδικούς TAXISnet.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet» (https://www.aade.gr/teli-kykloforias-horis-kodikoys-taxisnet).

Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να συμπληρώσουν τον ΑΦΜ που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το έτος 2027.

Πώς γίνεται η πληρωμή

Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω e-banking, με χρήση του κωδικού πληρωμής RF που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο.

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής μέσω των διαθέσιμων τραπεζικών καναλιών, όπως ΑΤΜ και τραπεζικά καταστήματα, καθώς και μέσω ΕΛΤΑ, σύμφωνα με τους υποστηριζόμενους τρόπους εξόφλησης.

Οι ιδιοκτήτες καλό είναι να διατηρούν το αποδεικτικό πληρωμής.

Τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν

Η εκπρόθεσμη εξόφληση συνεπάγεται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, η οποία αυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο καταβολής.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα πρόστιμα για τα επιβατικά Ι.Χ. και τις ιδιωτικής χρήσης μοτοσικλέτες διαμορφώνονται ως εξής:

Εως 31 Ιανουαρίου 2027: Πρόστιμο 25% επί των τελών κυκλοφορίας.

Πρόστιμο επί των τελών κυκλοφορίας. Εντός Φεβρουαρίου 2027: Πρόστιμο 50% .

Πρόστιμο . Από 1η Μαρτίου 2027: Πρόστιμο ίσο με το 100% των τελών, όπως και σε περίπτωση μη καταβολής ή μερικής εξόφλησης.

Το ελάχιστο πρόστιμο είναι 30 ευρώ όταν τα οφειλόμενα τέλη είναι χαμηλότερα από αυτό το ποσό. Για ορισμένες άλλες κατηγορίες οχημάτων προβλέπονται διαφοροποιήσεις.

Για παράδειγμα, εάν τα τέλη κυκλοφορίας ενός Ι.Χ. ανέρχονται σε 200 ευρώ, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει συνολικά 250 ευρώ εάν εξοφλήσει τον Ιανουάριο, 300 ευρώ εάν πληρώσει τον Φεβρουάριο και 400 ευρώ από τον Μάρτιο.

Πώς υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας

Το ποσό που καλείται να πληρώσει κάθε ιδιοκτήτης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης του οχήματος.

Για τα επιβατικά Ι.Χ. με πρώτη ταξινόμηση έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον κυβισμό του κινητήρα και το έτος πρώτης ταξινόμησης.

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, τα τέλη υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), σύμφωνα με την κλίμακα που ισχύει για την περίοδο ταξινόμησής τους.

Το ακριβές ποσό εμφανίζεται στο ειδοποιητήριο της ΑΑΔΕ.

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Ταξινόμηση 1 Νοεμβρίου 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2020

0-90 εκπομπές C02: 0

91-100 εκπομπές C02: 0,90 ευρώ/γραμ.

101-120 εκπομπές C02: 0,98 ευρώ/γραμ.

121-140 εκπομπές C02: 1,20 ευρώ/γραμ.

141-160 εκπομπές C02: 1,85 ευρώ/γραμ.

161-180 εκπομπές C02: 2,45 ευρώ/γραμ.

181-200 εκπομπές C02: 2,78 ευρώ/γραμ.

201-250 εκπομπές C02: 3,05 ευρώ/γραμ.

251 εκπομπές C02 και άνω: 3,72 ευρώ/γραμ.

Ταξινόμηση 1 Ιανουαρίου 2021 ως σήμερα

0-122 κυβικά: 0

123-139 εκπομπές C02: 0,64 ευρώ/γραμ.

140-166 εκπομπές C02: 0,70 ευρώ/γραμ.

167- 208 εκπομπές C02: 0,85 ευρώ/γραμ.

209-224 εκπομπές C02: 1,87 ευρώ/γραμ.

225-240 εκπομπές C02: 2,20 ευρώ/γραμ.

241-260 εκπομπές C02: 2,50 ευρώ/γραμ.

261-280 εκπομπές C02: 2,70 ευρώ/γραμ.

281 εκπομπές C02 και άνω: 2,85 ευρώ/γραμ.

Ταξινόμηση ως 31 Δεκεμβρίου 2000

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 225 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 250 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 280 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 615 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 820 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.025 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.230 ευρώ

Ταξινόμηση 1 Ιανουαρίου 2001 – 31 Δεκεμβρίου 2005

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 240 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 265 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 300 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 630 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 840 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.050 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.260 ευρώ

Ταξινόμηση 1 Ιανουαρίου 2006 – 31 Οκτωβρίου 2010

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 255 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 280 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 320 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 690 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 920 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.150 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.380 ευρώ