Ανάσα για τους οδηγούς από την πτώση των τιμών των καυσίμων – Τι κερδίζουν

Ο διαφαινόμενος τερματισμός του πολέμου στο Ιράν αναμένεται να ανακουφίσει τις τσέπες των οδηγών.

Μόνο ευχάριστα συναισθήματα μπορεί να προκαλέσει μια ανακοίνωση για τον τερματισμό ενός πολέμου. Οι λόγοι πολλοί και προφανείς. Εκτός όμως από το ανθρωπιστικό του πράγματος, η απότομη πτώση των τιμών των καυσίμων ως επακόλουθο του διαφαινόμενου τερματισμού του πολέμου στο Ιράν ανακουφίζει και τις τσέπες εκατομμυρίων οδηγών.

Τους τελευταίους μήνες οι τιμές είχαν εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα επίπεδα με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις, καθώς ολοένα και περισσότεροι οδηγοί σκέφτονταν αν θα έπρεπε να πάρουν το αμάξι τους ή να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Μπορεί το Fuel Pass και η επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης να ανακούφισαν προσωρινά τους καταναλωτές αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με μια σημαντική -και μόνιμη – πτώση στις τιμές.

Τι σημαίνει όμως πρακτικά η πτώση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου για έναν οδηγό αυτοκινήτου; Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία από το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων η μέση τιμή της αμόλυβδης ανέρχεται στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ αντίστοιχα του ντίζελ στα 1,74 ευρώ.

Με τις τιμές του Brent να υποχωρούν στα 83 δολάρια το βαρέλι, αναμένεται να πέσουν και οι τιμές στην αντλία το επόμενο διάστημα. Πρακτικά, κάθε πτώση 15 λεπτών το λίτρο σημαίνει όφελος περίπου 5,60 ευρώ για κάθε 500 χλμ για τα οχήματα που χρησιμοποιούν βενζίνη και κάτι λιγότερο από 5 για όσους χρησιμοποιούν ντίζελ.

Οι παραπάνω υπολογισμοί αφορούν μια μέση κατανάλωση 7,5 λίτρων στα 100 χλμ για την απλή αμόλυβδη και 6 λίτρων ανά 100 χλμ για το ντίζελ για μικτή οδήγηση (πόλη και εθνική).

Αν η οδήγηση αφορά αποκλειστικά την πόλη, η κατανάλωση αυξάνεται σημαντικά, ακόμα και 9,5-10 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Σε αυτή την περίπτωση ναι μεν το κόστος για έναν οδηγό είναι μεγαλύτερο αλλά μεγαλύτερο θα είναι και το όφελος για κάθε υποχώρηση των τιμών στην αντλία.

Βεβαίως, για να ισχύσουν όλα αυτά και στην πράξη θα πρέπει να ισχύσει και πρακτικά ο τερματισμός του πολέμου και να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ ώστε η υποχώρηση των τιμών να είναι σταθερή και όχι απλά ένα πυροτέχνημα.