Ανασφάλιστα οχήματα: «Κόπηκαν» 9 στις 10 ενστάσεις – Νέες διασταυρώσεις για ΚΤΕΟ

Οι λόγοι που επικαλούνται οι ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίστηκαν με παραβάσεις κρίνονται αβάσιμοι.

Περίπου 300.000 «ραβασάκια» σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων, καθώς και σε όσους δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, έχει αποστείλει η ΑΑΔΕ από τις αρχές του 2026.

Tην ίδια στιγμή, απορρίπτεται το 90% των ενστάσεων των ιδιοκτητών που αμφισβητούν τα πρόστιμα

Τα πιο πρόσφατα πρόστιμα, μετά από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, εκδόθηκαν και στάλθηκαν στους παραβάτες τον περασμένο Ιούλιο, με ημερομηνία αναφοράς των ελέγχων την 10η Μαρτίου 2026, σύμφωνα με την ΕΡΤnews.

Xωρίς αποτέλεσμα οι ενστάσεις

Το σύστημα που έχει αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) συγκεντρώνει τα διαθέσιμα στοιχεία και τα δικαιολογητικά κάθε υπόθεσης, τα επεξεργάζεται, ολοκληρώνει τον έλεγχο σε λιγότερο από πέντε λεπτά και παρέχει στον αρμόδιο υπάλληλο τεκμηριωμένη αξιολόγηση.

Από τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί μέχρι στιγμής, εννέα στις δέκα ενστάσεις απορρίπτονται, καθώς οι λόγοι που επικαλούνται οι ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίστηκαν με παραβάσεις κρίνονται αβάσιμοι.

Για παράδειγμα, ορισμένοι επικαλούνται την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2026, ενώ η παράβαση αφορά τη μη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2025.

Πολλές από τις ενστάσεις αφορούν επίσης τον χρόνο βεβαίωσης του προστίμου. Συγκεκριμένα, ιδιοκτήτες αναφέρουν ότι την ημερομηνία έκδοσης του προστίμου το όχημά τους ήταν ασφαλισμένο, ενώ από τα στοιχεία του συστήματος προκύπτει ότι κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της διασταύρωσης το όχημα ήταν ανασφάλιστο.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις ειδοποιήσεις, τα πρόστιμα και τις προθεσμίες είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα oximata.gov.gr.

Εκτεταμένη διασταύρωση για εκπρόθεσμους ελέγχους ΚΤΕΟ

Μετά τις διασταυρώσεις που έγιναν για τα ανασφάλιστα οχήματα και τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχεδιάζει εκτεταμένη διασταύρωση για τον εντοπισμό των οχημάτων που δεν έχουν περάσει εμπρόθεσμα από ΚΤΕΟ.

Οι έλεγχοι για τα ΚΤΕΟ θα πραγματοποιηθούν με βάση τα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου κάθε οχήματος.

Το «κλειδί» αποτελεί η ημερομηνία του επόμενου ΚΤΕΟ, ενώ για συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται ένα περιθώριο μίας εβδομάδας.

Όταν στα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου δεν υπάρχει σε ισχύ Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, το οποίο να έχει εκδοθεί ύστερα από περιοδικό έλεγχο του οχήματος ή από αναγνώριση πιστοποιητικού του εξωτερικού, διαπιστώνεται παράβαση.

Στο μικροσκόπιο των διασταυρώσεων μπαίνουν τα οχήματα των οποίων το τελευταίο ΚΤΕΟ είχε αποτέλεσμα «Επιτυχής» ή «Δευτερεύουσες Ελλείψεις», εφόσον η ημερομηνία του επόμενου ελέγχου έχει παρέλθει κατά περισσότερο από μία εβδομάδα σε σχέση με την ημερομηνία αναφοράς της ηλεκτρονικής διασταύρωσης.

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση των οχημάτων στα οποία έχουν εντοπιστεί «Σοβαρές Ελλείψεις». Στις περιπτώσεις αυτές εξετάζεται εάν, κατά την ημερομηνία της διασταύρωσης, έχει παρέλθει η προβλεπόμενη ημερομηνία επανελέγχου.

Αυστηρότερο είναι το πλαίσιο για τα οχήματα στα οποία έχουν καταγραφεί «Επικίνδυνες Ελλείψεις». Για αυτά δεν προβλέπεται ημερομηνία επόμενου ελέγχου, καθώς απαγορεύεται η κυκλοφορία τους μέχρι να αποκατασταθούν οι συγκεκριμένες ελλείψεις.

Ποια οχήματα εξαιρούνται

Η απουσία Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου από τα πληροφοριακά συστήματα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ο ιδιοκτήτης βρίσκεται σε παράβαση. Εξαιρούνται τα οχήματα τα οποία, λόγω ηλικίας, δεν έχουν ακόμη υποχρέωση να περάσουν από περιοδικό ΚΤΕΟ. Για επιβατικά Ι.Χ., ελαφρά φορτηγά και συγκεκριμένες κατηγορίες δικύκλων και τρίκυκλων, η πρώτη υποχρέωση τεχνικού ελέγχου συνδέεται με τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων λαμβάνεται υπόψη και πρόσθετο περιθώριο μίας εβδομάδας.

Οι ίδιοι κανόνες εφαρμόζονται και στα μεταχειρισμένα οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τη διαφορά ότι ως αφετηρία λαμβάνεται η ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους διεθνώς και όχι η ημερομηνία κατά την οποία ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα.

Το πρόστιμο για όσους εντοπιστούν να μην έχουν περάσει εμπρόθεσμα το όχημά τους από ΚΤΕΟ ανέρχεται σε 400 ευρώ.