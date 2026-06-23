Ανατροπή στην ελληνική αγορά: Ξανά στην κορυφή το Toyota Yaris Cross

Για πρώτη φορά εντός του 2026, το ιαπωνικό SUV φιγουράρει στην πρώτη θέση των πωλήσεων.

Την επιστροφή του Toyota Yaris Cross στην κορυφή σηματοδότησε το «κλείσιμο» του πρώτου πεντάμηνου στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2026, το B-SUV της ιαπωνικής μάρκας βρισκόταν στη δεύτερη θέση, χάνοντας την πρωτιά αρχικά από το Citroen C3 και στη συνέχεια από το Peugeot 2008, αλλά τον Μάιο κατέγραψε 1.191 ταξινομήσεις που του επέτρεψαν να πιάσει την κορυφή.

Με 3.674 ταξινομήσεις το πεντάμηνο φιγουράρει ως το best-seller της ελληνικής αγοράς, ένας τίτλος που το συνόδευε στο σύνολο του περασμένου έτους. Στη δεύτερη θέσην βρίσκεται το 2008 με 3.196 αυτοκίνητα, ενώ την τριάδα συμπληρώνει το Citroen C3 με 2.603.

Πρόσφατα η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία παρουσίασε την ανανεωμένη εκδοχή του B-SUV, η οποία προτάσσει πιο σύγχρονη εμφάνιση, με νέα μάσκα στο χρώμα του αμαξώματος, στο μπροστινό μέρος.

Η Toyota ανακοίνωσε επίσης ότι στις πιο πλούσιες εκδόσεις διατίθενται νέα σχέδια ζαντών (17 και 18 ιντσών) και ότι η παλέτα χρωμάτων περιλαμβάνει τώρα δύο νέες επιλογές, το Precious Bronze που συνδυάζεται με μαύρη οροφή και το Celestite γκρι που αντικαθιστά στο Shimmering ασημί.

Αλλαγές εντοπίζονται και μέσα στην καμπίνα, με πλατινέ ένθετα στις πόρτες που πλαισιώνονται από τη λωρίδα από το ίδιο υλικό η οποία απαντάται στον πίνακα οργάνων.

Επιπλέον, ανάλογα το εξοπλιστικό επίπεδο, το δημοφιλές μικρό SUV περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άνετα σπορ καθίσματα με καλύτερη στήριξη (που προηγουμένως ήταν διαθέσιμα στις πιο πλούσιες εκδόσεις), ραφές σε τρεις τόνους, ατμοσφαιρικό εσωτερικό φωτισμό, σύστημα ασύρματης φόρτισης, ηλεκτρική θύρα κ.α.

Στα κορυφαία εξοπλιστικά επίπεδα, ενώ όλες οι εκδόσεις θα εξοπλίζονται με αναδιπλούμενους καθρέπτες.

Δεν υπάρχουν αλλαγές στο σύστημα κίνησης και επομένως το ανανεωμένο Toyota Yaris Cross να ενσωματώνει υβριδική τεχνολογία 116 ή 130 ίππων.

Η Toyota στον επίσημο ιστότοπό της στην Ελλάδα γνωστοποιεί ότι η αρχική τιμή του ανανεωμένου Yaris Cross διαμορφώνεται στα 24.470 ευρώ.