Αναβάθμιση για το ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E: Οι τιμές του στην Ελλάδα

Το αναβαθμισμένο Ford Puma Gen-E προσφέρει πλέον μεγαλύτερη αυτονομία, νέες επιλογές σε εξοπλισμό και χρώματα και μπορεί να συνδυαστεί με την καινούργια έκδοση BlueCruise Edition.

Το ηλεκτρικό Ford Puma περνά σε μία νέα φάση εξέλιξης, ενισχύοντας τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και την ψηφιακή του ευφυΐα. Το αναβαθμισμένο Puma Gen-E εστιάζει στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στην ενσωμάτωση προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης, τοποθετώντας την τεχνολογία αιχμής στο επίκεντρο της οδηγικής εμπειρίας.

Περισσότερη αυτονομία και BlueCruise

Το Puma Gen-E χάρη στο βελτιωμένο της μπαταρίας υψηλής τάσης, η αυτονομία του αυξάνεται στα 572 χλμ. μέσα στην πόλη και στα 417 χλμ σε μικτό κύκλο, καθιστώντας ακόμα πιο άνετα μεγαλύτερα ταξίδια και επιτρέποντας αστικές μετακινήσεις χωρίς ανάγκη φόρτισης για περισσότερες ημέρες. Η συνολική ισχύς παραμένει στα 168 PS και η ροπή στα 290 Nm.

Τα Puma Gen-E προσφέρει νέα και αναβαθμισμένα επίπεδα άνεσης και ευκολίας κατά την οδήγηση με την εισαγωγή της τεχνολογίας hands-free οδήγησης BlueCruise, της Ford. Διαθέσιμο τώρα για το μικρότερο μοντέλο της γκάμας Ford, το σύστημα υποβοήθησης επιτρέπει οδήγηση «με ελεύθερα χέρια και μάτια στραμμένα στο δρόμο» σε καθορισμένους αυτοκινητόδρομους, καθιστώντας τις καθημερινές μετακινήσεις και την οδήγηση σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας λιγότερο απαιτητικές.

Με εφάπαξ αγορά, το BlueCruise μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περαιτέρω πληρωμή για πολλά χρόνια, ενώ υπάρχουν και μηνιαία ή ετήσια προγράμματα για πελάτες που θέλουν να δοκιμάσουν το BlueCruise ή χρειάζονται τη λειτουργία hands-free οδήγησης μόνο σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους – για παράδειγμα στις καλοκαιρινές διακοπές ή για επαγγελματικά ταξίδια. Όλα τα μοντέλα Ford με δυνατότητα χρήσης του συστήματος BlueCruise μπορούν να επωφεληθούν από μία τριμηνιαία δοκιμαστική περίοδο.

Νέο στυλ και περισσότερες επιλογές

Το Ford Puma Gen-E επωφελείται επίσης από την αναβάθμιση του ηχοσυστήματος B&O Premium Audio με αυξημένη ισχύ 650 W και «midwoofers» υψηλότερων προδιαγραφών στις μπροστινές πόρτες που προσφέρουν ανώτερα επίπεδα αναπαραγωγής ήχου. Η λειτουργία Premium Connectivity του συστήματος SYNC είναι πλέον διαθέσιμη, παρέχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming, παιχνίδια και λειτουργίες καραόκε απευθείας μέσω της διεπαφής του οχήματος.

Το Connected Navigation, το οποίο χρησιμοποιεί δεδομένα που βασίζονται στο cloud για να βοηθά τους οδηγούς να αποφεύγουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση, είναι επίσης διαθέσιμο. Και οι δύο αυτές υπηρεσίες προσφέρονται με εφάπαξ αγορά ή μέσω μηνιαίων και ετήσιων προγραμμάτων.

Επιπλέον των παραπάνω, οι πελάτες έχουν πλέον μεγαλύτερη ποικιλία στην επιλογή εξωτερικών χρωμάτων, αφού το Cactus Grey προστίθεται στην παλέτα του Puma Gen-E.

Νέα έκδοση BlueCruise για το Puma Gen-E

Η γκάμα του αυτοκινήτου επεκτείνεται με την έκδοση BlueCruise Edition. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει τη Hands Free τεχνολογία στον στάνταρ εξοπλισμό της – πλήρως ενεργοποιημένη χωρίς να απαιτείται συνδρομή. Η έκδοση BlueCruise Edition διαθέτει επίσης μοναδικά στοιχεία σχεδιασμού, με αποκλειστικό εξωτερικό χρώμα Vapor Blue, μαύρες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, οροφή και καλύμματα καθρεπτών. Το εσωτερικό διαθέτει ανάγλυφα ένθετα στα καθίσματα και λεπτομέρειες σε χρώμα Nordic Blue.

Οι εκδόσεις BlueCruise Edition περιλαμβάνουν επίσης το Premium Connectivity αλλά και το Connected Navigation στον βασικό εξοπλισμό, χωρίς συνδρομή, καθώς και το αναβαθμισμένο σύστημα ήχου B&O Premium Audio.

Τιμές

Οι τιμές του αναβαθμισμένου Ford Puma Gen-E εκκινούν από 27.451 ευρώ στο εξοπλιστικό επίπεδο Style, από 29.303 στο Premium και από 32.303 στην BlueCruise Edition.

Η απόκτηση του αυτοκινήτου γίνεται πιο εύκολη χάρη στα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ford Finance που προσφέρουν ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν προκαταβολή από 10% και έως 84 δόσεις ή επιτόκιο από 0,9% , ενώ υποστηρίζεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect

Τα πρώτα αυτοκίνητα να αναμένονται στη χώρα μας τον Ιούνιο.