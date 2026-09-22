Αναβαθμίζεται το παραλιακό μέτωπο της Σκάλας Ωρωπού – Έργα ύψους 7,5 εκατ.

Προβλέπεται ο επανασχεδιασμός της παραλιακής οδού, με νέα κυκλοφοριακή οργάνωση και τη δημιουργία καθορισμένων ζωνών στάθμευσης.

Υπεγράφη στα γραφεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» η σύμβαση για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της Σκάλας Ωρωπού, ύψους 7,49 εκατομμυρίων ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Η σύμβαση υπεγράφη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Γιώργο Κορμά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας που αναλαμβάνει την κατασκευή του έργου, παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά.

Με την υπογραφή της σύμβασης, το έργο περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, τη διαπλάτυνση των προσβάσεων κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, την ασφαλέστερη μετακίνηση πεζών, ποδηλατών και οχημάτων, την αύξηση της χωρητικότητας του αλιευτικού καταφυγίου και την προστασία του φυσικού παράκτιου περιβάλλοντος της περιοχής.

Ανάπλαση σε έκταση περίπου 57 στρεμμάτων

Η παρέμβαση αναπτύσσεται σε συνολική επιφάνεια 56.843 τετραγωνικών μέτρων. Από αυτά, τα 54.097 τετραγωνικά μέτρα αφορούν υφιστάμενες διαμορφώσεις που θα ανακατασκευαστούν, ενώ τα υπόλοιπα 2.746 τετραγωνικά μέτρα αντιστοιχούν σε νέες επεκτάσεις προς την πλευρά του παραλιακού μετώπου του οικισμού.

Ειδικότερα, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν:

• Τη δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου, καθώς και ειδικά διαμορφωμένων οδεύσεων για την ασφαλή και ανεμπόδιστη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία.

• Την ανακατασκευή των υπαίθριων χώρων των καταστημάτων, την αντικατάσταση και αναβάθμιση των υλικών επίστρωσης, τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου και την ανανέωση του αστικού εξοπλισμού, με νέα καθιστικά, πέργκολες, φωτιστικά σώματα, κάδους απορριμμάτων και προστατευτικά κολωνάκια.

• Τη λειτουργική ενοποίηση και την αύξηση της χωρητικότητας του αλιευτικού καταφυγίου, μέσω της επέκτασης των παραλιακών κρηπιδωμάτων.

• Την επέκταση του πεζόδρομου ανατολικά του καταφυγίου και την παράλληλη προστασία του υφιστάμενου παραλιακού τμήματος που αντιμετωπίζει φαινόμενα διάβρωσης και έντονη καταπόνηση από τους κυματισμούς.

• Τον επανασχεδιασμό της παραλιακής οδού, με νέα κυκλοφοριακή οργάνωση και τη δημιουργία καθορισμένων ζωνών στάθμευσης, προκειμένου να βελτιωθούν η λειτουργία του οδικού δικτύου και η ασφάλεια των μετακινήσεων.

Μέσα από τον συνδυασμό των αρχιτεκτονικών, κυκλοφοριακών, λιμενικών και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, επιδιώκεται η δημιουργία ενός ενιαίου και λειτουργικού παραλιακού μετώπου, το οποίο θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα στην περιοχή και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή δυναμική της ευρύτερης ζώνης του Ωρωπού.