Ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη είχαν κλέψει 16 δίκυκλα μέσα σε έναν χρόνο

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τρεις νεαροί, ένας εκ των οποίων συνελήφθη τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή των Διαβατών.

Στην ταυτοποίηση τριών ανηλίκων που αφαιρούσαν δίκυκλα μικρού κυβισμού σε περιοχές των Δήμων Παύλου Μελά και Δέλτα στη Θεσσαλονίκη οδήγησε αστυνομική έρευνα.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, έπειτα από επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, εξιχνιάσθηκαν 16 περιπτώσεις κλοπής δικύκλων μικρού κυβισμού που πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα από 30 Μαρτίου 2025 έως 6 Μαρτίου 2026.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τρεις νεαροί, ένας εκ των οποίων συνελήφθη πρόσφατα στην περιοχή των Διαβατών, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, εγκληματική οργάνωση-συμμορία και κλοπή κατά συναυτουργία.

Συνελήφθη επίσης και η 46χρονη μητέρα του, διότι εις βάρος της εκκρεμούσαν δύο αποφάσεις, με τις οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης έξι μηνών για απείθεια.

Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία εις βάρος ακόμη δύο γυναικών, ηλικίας 46 και 39 ετών –επίσης μητέρες των νεαρών δραστών–, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίσθηκαν, θα οδηγηθούν και θα υποβληθούν αντίστοιχα στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.