Ανοίγει μετά από 6 χρόνια η Βασιλίσσης Όλγας (+video)

Ειδικότερα, ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει: «Οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας επιτέλους ολοκληρώθηκαν! Σε λίγες μέρες παραδίδεται και επίσημα στους πολίτες! Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της. Από τα 6 χρόνια που παρέμενε κλειστή, τα 3,5 δεν γινόταν καθόλου έργο.

»Εμείς, όμως, αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο και μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε έναν πολυτροπικό δρόμο, στολίδι για την Αθήνα».

Όπως είχε επισημάνει τον Αύγουστο του 2025 ο κ. Δούκας, στόχος είναι η η αποσυμφόρηση του κέντρου, η καλύτερη ροή οχημάτων, η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και η άνετη πρόσβαση στα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία η κυκλοφοριακή ρύθμιση που επιτρέπει αναστροφή στη Λεωφόρο Αμαλίας στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας, προσφέροντας ανάσα στους οδηγούς και τους κατοίκους της Πλάκας.