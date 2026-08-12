Απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών τον Δεκαπενταύγουστο

Οι περιορισμοί την Παρασκευή και το Σάββατο ισχύουν κυρίως στις κατευθύνσεις εξόδου προς την περιφέρεια και τους δημοφιλείς θερινούς προορισμούς.

Η ΟΦΑΕ ενημερώνει τις επιχειρήσεις οδικών εμπορευματικών μεταφορών και τους επαγγελματίες οδηγούς ότι, στο πλαίσιο των μέτρων για την ασφαλέστερη κυκλοφορία κατά την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, τίθενται σε ισχύ περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων σε συγκεκριμένα τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου.

Ημέρες και ώρες απαγόρευσης

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026: 16:00 – 22:00

Σάββατο 15 Αυγούστου 2026: 08:00 – 13:00

Οι παραπάνω περιορισμοί ισχύουν κυρίως στις κατευθύνσεις εξόδου προς την περιφέρεια και τους δημοφιλείς θερινούς προορισμούς.

Κυριακή 16 Αυγούστου 2026: 16:00 – 23:00

Οι περιορισμοί της Κυριακής αφορούν τις αντίθετες κατευθύνσεις, στο πλαίσιο της επιστροφής των εκδρομέων.

Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγουστου

Η απαγόρευση ισχύει στα ακόλουθα οδικά τμήματα:

Α8 Αθήνα – Πάτρα: από τα Διόδια Ελευσίνας έως τα Διόδια Ρίου, προς Πάτρα.

Α1 Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι: από τον κόμβο Αγίου Στεφάνου (Κρυονέρι) έως τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας και από τα Διόδια Μακρυχωρίου έως τον κόμβο Λεπτοκαρυάς, προς Θεσσαλονίκη.

Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών: από τη γέφυρα Θέρμης έως τον κόμβο Νέων Μουδανιών, προς Χαλκιδική.

Α11 Σχηματάρι – Χαλκίδα: από τη διασταύρωση με τον Α1 έως την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας, προς Χαλκίδα.

Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας: από το 11ο χλμ. έως τη διασταύρωση Λέων Αμφίπολης, προς Καβάλα.

Α5 Ιόνια Οδός: από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου έως το πέρας της Ιόνιας Οδού, προς Ιωάννινα.

Α7 Κεντρικής Πελοποννήσου: από τον Α/Κ Κορίνθου έως τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης στην Περιμετρική Καλαμάτας, προς Καλαμάτα.

Α71 Λεύκτρο – Σπάρτη: από τον Α/Κ Λεύκτρου έως τον Α/Κ Σπάρτης, προς Σπάρτη.

Ε.Ο. Αντιρρίου – Άρτας – Ιωαννίνων: προς Ιωάννινα.

Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου (Ε.Ο.16): από τη γέφυρα Θέρμης έως τον κόμβο Αγίας Αναστασίας, προς Πολύγυρο.

Α3 Κεντρικής Ελλάδος: από τις διασταυρώσεις με τον Α1 έως τον Α/Κ Καλαμπάκας, προς Καλαμπάκα.

Α52 / Αμβρακία Οδός: από το Άκτιο έως τη σύνδεση με την Ιόνια Οδό/Α/Κ Αμβρακίας, προς Άκτιο.

Κυριακή 16 Αυγουστου – 16:00 εως 23:00

Οι απαγορεύσεις ισχύουν στα αντίστοιχα τμήματα με κατεύθυνση επιστροφής και ειδικότερα:

Α8 Πάτρα – Αθήνα, προς Αθήνα.

Α1 Θεσσαλονίκη – Αθήνα, προς Αθήνα.

Νέα Μουδανιά – Θεσσαλονίκη, προς Θεσσαλονίκη.

Α11 Χαλκίδα – Σχηματάρι, προς Αθήνα.

Καβάλα – Θεσσαλονίκη, προς Θεσσαλονίκη.

Α5 Ιόνια Οδός, προς Ρίο.

Α7 Κεντρικής Πελοποννήσου, προς Αθήνα.

Α71 Σπάρτη – Λεύκτρο, προς Λεύκτρο.

Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας – Αντιρρίου, προς Αντίρριο.

Ε.Ο. Πολυγύρου – Θεσσαλονίκης, προς Θεσσαλονίκη.

Α3 Κεντρικής Ελλάδος, από Καλαμπάκα προς Λαμία – Αθήνα.

Α52 / Αμβρακία Οδός, προς Ιόνια Οδό – Α/Κ Αμβρακίας.

Εξαιρέσεις

Από τους περιορισμούς προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις, μεταξύ άλλων, για οχήματα οδικής βοήθειας, οχήματα των ΕΛΤΑ και διανομής Τύπου, καθώς και φορτηγά που μεταφέρουν ζώντα ζώα και ευπαθή τρόφιμα, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Εξαιρούνται επίσης, μεταξύ άλλων, οχήματα που μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά και επιτραπέζια ελιά, υδροφόρες και βυτιοφόρα ανεφοδιασμού μέσων πυρόσβεσης, οχήματα οργανισμών κοινής ωφέλειας για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών, οχήματα έκτακτης ανάγκης, καθώς και άλλες ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται από τη σχετική απόφαση.

Για την πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα οδικά τμήματα και το σύνολο των προβλεπόμενων εξαιρέσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμβουλεύονται τη σχετική απόφαση και τις ανακοινώσεις των αρμόδιων Αρχών.