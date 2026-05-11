Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών από την οδική γέφυρα της διώρυγας Κορίνθου

Η απαγόρευση ισχύει στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Για τις ανάγκες εργασιών βαριάς συντήρησης της δίδυμης οδικής γέφυρας της διώρυγας Κορίνθου στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα, δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών μικτού βάρους άνω των 26 τόνων από την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός.

Στο διάστημα αυτό τα συγκεκριμένα οχήματα θα εξυπηρετούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού μεταξύ των κόμβων Επιδαύρου (Χ.Θ. 76,4) και Λουτρακίου (Χ.Θ. 75,6), όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα: