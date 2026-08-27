Απάτη μέσω SMS για δήθεν κλήσεις της Τροχαίας – Τι πρέπει να κάνετε

Αρχικά, ο παραλήπτης λαμβάνει ένα ύποπτο sms που εμφανίζεται ως “ΤΡΟΧΑΙΑ”.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες εξαπάτησης πολιτών μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS), τα οποία καλούν τους παραλήπτες να ακολουθήσουν σύνδεσμο (link) για να εξοφλήσουν δήθεν πρόστιμο τροχαίας παράβασης.

Με ανάρτησή της στα social media, η Ελληνική Αστυνομία περιγράφει τους τρόπους που κάποιοι επιτήδειοι προσπαθούν να εξαπατήσουν χιλιάδες οδηγούς.

🚨 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΤΗ ΜΕΣΩ SMS (SMISHING) ΓΙΑ ΔΗΘΕΝ ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 🚨 📢 Συνεχίζονται οι προσπάθειες εξαπάτησης πολιτών μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS), τα οποία καλούν τους παραλήπτες να ακολουθήσουν σύνδεσμο (link) για να εξοφλήσουν δήθεν πρόστιμο τροχαίας παράβασης. ⚠️ Πώς… pic.twitter.com/Z2ql8Dl9xJ — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) August 26, 2026

Πώς προσπαθούν να σας εξαπατήσουν

Αρχικά, ο παραλήπτης λαμβάνει ένα ύποπτο SMS που εμφανίζεται ως “ΤΡΟΧΑΙΑ”, το οποίο εμπεριέχει συντόμευση συνδέσμου (π.χ. http://bit.ly…).

Ο σύνδεσμος οδηγεί σε ιστοσελίδα που μιμείται την εμφάνιση της πύλης http://gov.gr και φέρει λογότυπα της ΕΛ.ΑΣ., αλλά η διεύθυνση URL είναι ΨΕΥΤΙΚΗ (π.χ. http://govss-gr.lol αντί για το επίσημο .gov.gr).

Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν μηνύματα όπως «Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για να επωφεληθείτε από την έκπτωση 50%», ώστε να ωθήσουν τους πολίτες σε βιαστικές κινήσεις χωρίς να ελέγξουν την εγκυρότητα του μηνύματος.

Η Ελληνική Αστυνομία και κανένας άλλος Δημόσιος Φορέας δεν αποστέλλουν SMS με συνδέσμους που ζητούν την άμεση πληρωμή προστίμων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών σε εξωτερικές ιστοσελίδες.

Ενδεικτικά, κάποια από τα μηνύματα των επιτήδειων

Τι πρέπει να κάνετε

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι παραλήπτες δεν πρέπει να πατάνε σε συνδέσμους (links) που περιέχονται σε τέτοια μηνύματα.

Επιπλέον, δεν θα πρέπει να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, αριθμούς κυκλοφορίας, κωδικούς e-banking ή στοιχεία τραπεζικών καρτών.

Εάν κάποιος παραλήπτης έχει ήδη καταχωρίσει προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία κάρτας θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του για την ακύρωση της κάρτας και το μπλοκάρισμα τυχόν συναλλαγών και να ενημερώσει την Ελληνική Αστυνομία ή να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο τηλέφωνο 11188 και μέσω email στο [email protected].