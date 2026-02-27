Απεργία για τα Τέμπη: Πώς θα λειτουργήσουν Μετρό και Τραμ

Στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν αύριο, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Με τροποποιήσεις θα κινηθούν τα ΜΜΜ το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα κατά την οποία συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου.

Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας. Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Γραμμή 1 Μετρό

Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά – Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

• από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,

• από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,

• από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,

• από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.

Τραμ

Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 9μιση το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί. Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:

Τραμ Γραμμή 7:

• ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,

• ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος για Ασκληπιείο Βούλας στις 19:41 και

• ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Τραμ Γραμμή 6:

• ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,

• ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

• ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,

• ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,

• ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,

• ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.