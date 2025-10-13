Απεργία: Πώς θα κινηθούν την Τρίτη Mετρό, Τραμ, Hλεκτρικός και λεωφορεία

Με τροποποιήσεις στα δρομολόγιά τους θα κινηθούν την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Με αλλαγές στα δρομολόγιά τους θα κινηθούν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, λόγω της νέας απεργίας που έχουν προκηρύξει ΑΔΕΔΥ, ΕΚΑ και συνδικάτα αντιδρώντας στο εργασιακό νομοσχέδιο.

Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ

Το Μετρό, ο Ηλεκτρικός (Γραμμή 1) και το Τραμ θα λειτουργήσουν μεταξύ 09.00 και 17.00, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση όσων συμμετέχουν στο απεργιακό συλλαλητήριο.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδαστις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνηστις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμαστις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη)

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμαπρος Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδαπρος Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμαπρος Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινούνται αύριο από τις 09.00 έως τις 21.00. Η κίνηση των οχημάτων αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά μετά τις 10.00, ενώ η απόσυρσή τους θα αρχίσει γύρω στις 20.00.

Αναφορικά με τα τρένα και τον Προαστιακό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών συμμετέχει στην 24ωρη απεργία.

Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της Hellenic Train για τα δρομολόγια που θα ακυρωθούν σε τρένα και προαστιακό, με ενδεχόμενο εκτέλεσης ορισμένων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Πηγή: Καθημερινή