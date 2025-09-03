Από Αθήνα σε Γρεβενά σε 4 ώρες – Πότε παραδίδεται σε κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του Ε65, ο οποίος ενισχύσει την οδική ασφάλεια και μειώνει τους χρόνους ταξιδιού.

Στην τελική φάση υλοποίησης έχει εισέλθει το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Εγνατίας, με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Δήμα, να δηλώνει αισιόδοξος ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.

Σε επίσκεψή του στο εργοτάξιο, ο κ. Δήμας διαπίστωσε ότι το έργο «προχωρά με πολύ καλό ρυθμό και κάποια ζητήματα που είχαν ανακύψει, αντιμετωπίστηκαν».

Ανέφερε ότι η αρχαιολογική υπηρεσία έχει ολοκληρώσει τις ανασκαφές, παραδίδοντάς τες πριν από λίγες ημέρες, και εφόσον επικρατήσουν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, ο αυτοκινητόδρομος θα παραδοθεί στην κυκλοφορία το 2ο τρίμηνο του 2026.

«Είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αυτοκινητόδρομος που εξυπηρετεί τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία, καθώς και πολλές άλλες περιοχές, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους μετακίνησης και προσφέροντας νέες δυνατότητες στην τοπική οικονομία, στον τουρισμό και στην καθημερινότητα των πολιτών».

Υπενθυμίζεται ότι ήδη στην κυκλοφορία έχουν δοθεί στην κυκλοφορία τα 136 χλμ. του Ε65 από την Ανθήλη μέχρι την Καλαμπάκα, και πλέον το υπό κατασκευή τμήμα αφορά σε περίπου 45 χλμ. από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό, δυτικά των Γρεβενών.

Μόλις ολοκληρωθούν και τα εναπομείναντα χιλιόμετρα, το μήκος του Ε65 θα ανέρχεται σε περίπου 182 χλμ.. διευκολύνοντας σημαντικά την πρόσβαση σε γειτονικές χώρες, καθώς θα συνδέεται με την Εγνατία Οδό.

Με τον Ε65 το ταξίδι Λαμία-Εγνατία Οδός θα διαρκεί 1 ώρα και 45 λεπτά (από 3 και 15 σήμερα), το Αθήνα-Γρεβενά και Αθήνα-Μέτσοβο 4 ώρες, το Αθήνα-Καστοριά 4 ώρες και 35 λεπτά, και το Αθήνα-Κοζάνη 4 ώρες και 30 λεπτά.

Αποτελεί τον τρίτο κάθετο εθνικό άξονα της ηπειρωτικής χώρας, πλαισιώνοντας τον άξονα της Ιόνιας Οδού, Αντίρριο – Ιωάννινα (δυτικά) και τον άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης (ανατολικά).