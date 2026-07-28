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Επικαιρότητα

Από την ηλεκτρική πόλη, στα ελληνικά νησιά: Οι «4Τροχοί» ταξιδεύουν την Κυριακή 2/8 με την «Καθημερινή»

Οι 4ΤΡΟΧΟΙ Αυγούστου εστιάζουν στη νέα γενιά των προσιτών ηλεκτρικών, αλλά και συναντούν μεγάλα SUV και τις premium προτάσεις της επόμενης ημέρας, πριν αφήσουν την τεχνολογία για δύο ξεχωριστά οδοιπορικά σε νησιά.

Το Kia EV2 Air Standard Range είναι το νεότερο και ταυτόχρονα το μικρότερο και πιο προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο της κορεατικής εταιρείας. Με μπαταρία 42,2 kWh, 147 ίππους και τιμή που, με την επιδότηση και την προωθητική ενέργεια, υποχωρεί κάτω από τις 25.000 ευρώ, το νέο B-SUV επενδύει στην άνεση, στην αποδοτικότητα και στην πρακτικότητα.

August 2026

Στη μεγάλη συγκριτική δοκιμή, το νέο Renault Twingo E-Tech συναντά τα BYD Dolphin Surf και Hyundai Inster, σε μια αναμέτρηση που εξετάζει πόσο προσιτό, ευέλικτο και ολοκληρωμένο μπορεί να είναι σήμερα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης. Τρεις διαφορετικές σχολές, με το Twingo να ποντάρει στην τιμή, το Dolphin Surf στην ισορροπία και το Inster στους χώρους και στην αυτονομία.

August 2026

Η έκτη γενιά του Toyota RAV4 συνεχίζει την πορεία ενός μοντέλου που ουσιαστικά δημιούργησε την κατηγορία των SUV. Στην κορυφαία plug-in υβριδική και τετρακίνητη έκδοση των 309 ίππων, με ηλεκτρική αυτονομία που στη δοκιμή έφτασε κατά μέσο όρο τα 110 χλμ., εμφανίζεται πιο ώριμο, πιο ήσυχο και σαφώς βελτιωμένο στον δρόμο.

August 2026

Στο Ελσίνκι οδηγούμε για πρώτη φορά τη Mercedes C400 4Matic Electric, την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική C-Class. Εξελιγμένη από λευκό χαρτί πάνω στην αρχιτεκτονική MB.EA, αποδίδει 490 ίππους, υπόσχεται αυτονομία έως 762 χλμ. και φόρτιση έως 330 kW, φέρνοντας στο ίδιο κάδρο την πολυτέλεια, την τεχνολογία και την οδηγική ποιότητα που συνοδεύουν διαχρονικά το όνομα.

August 2026

Στη Νίκαια της Γαλλίας γνωρίζουμε το DS N°7, με το οποίο η γαλλική μάρκα επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στην premium κατηγορία. Με υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, κομψό και λιτό εσωτερικό, προηγμένη τεχνολογία και ξεκάθαρη έμφαση στην άνεση, εκφράζει μια διαφορετική, αμιγώς γαλλική προσέγγιση της σύγχρονης πολυτέλειας.

August 2026

Λίγο πριν τον Αύγουστο, ταξιδεύουμε στα Κύθηρα, πίσω από το τιμόνι ενός Skoda 110 R 55 ετών. Το ελαφρύ, πισωκίνητο κουπέ, πρόγονος του θρυλικού 130 RS, συμμετέχει στο 1ο Kythera Classic Tour by Triskelion και μας θυμίζει ότι στα κλασικά αυτοκίνητα η χαρά βρίσκεται τόσο στην οδήγηση όσο και στην ίδια τη διαδρομή.

August 2026

Από τα Κύθηρα περνάμε στην Κύθνο με το Fiat Grande Panda Hybrid, σε ένα οδοιπορικό ανάμεσα σε παραλίες, μικρούς οικισμούς και γνώριμες εικόνες του Αιγαίου. Με ξεχωριστή σχεδίαση, υβριδικό σύστημα 110 ίππων και πρακτική καμπίνα, το ιταλικό μοντέλο αποδεικνύεται η ιδανική καλοκαιρινή παρέα.

August 2026

Στους 4ΤΡΟΧΟΥΣ Αυγούστου, την Κυριακή 2 Αυγούστου με την «Καθημερινή».

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