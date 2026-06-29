Από την Κρήτη στη νέα εποχή του αυτοκινήτου: Στους «4Τροχούς», την Κυριακή 5/7 με την «Καθημερινή»

Οι «4Τροχοί» διασχίζουν την Κρήτη με ένα σύγχρονο υβριδικό SUV, θέτουν αντιμέτωπους τρεις διαφορετικούς κόσμους και γνωρίζονται με ένα ακόμη βαρύ όνομα που επιστρέφει για να γράψει το δικό του ηλεκτρικό κεφάλαιο.

Τι γίνεται όταν τίθενται αντιμέτωποι τρεις διαφορετικοί κόσμοι; Πόσα χιλιόμετρα μπορεί να διανύσει με ένα ρεζερβουάρ καυσίμου ένα σύγχρονο υβριδικό SUV; Μπορεί να ένα βαρύ όνομα του παρελθόντος να επιβιώσει, αυτή τη φορά με ηλεκτρική καρδιά, στο νέο καθεστώς της αυτοκίνησης;

Οι 4Τροχοί Ιουλίου ταξιδεύουν στην Κρήτη και κάθονται πίσω από το τιμόνι του Chery Tiggo 7 διασχίζοντας το νησί από τη Φαλάσαρνα έως το φοινικόδασος στο Βάι. Η διαδρομή περνά από τα Χανιά, τον Ψηλορείτη, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, την Ελούντα, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία, σε ένα οδοιπορικό που ξεδιπλώνει το ταλέντο ενός σύγχρονου υβριδικού SUV.

Το μήκους 4.553 χλστ. Tiggo 7 ταξιδεύει σε κάθε περιβάλλον – σε πόλη, επαρχιακό δίκτυο, βουνό και χωματόδρομους – επιτρέποντας την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για το πόσο άνετο είναι το αυτοκίνητο, την κατανάλωσή του, αλλά και την πραγματική αυτονομία του.

BYD Atto 3 Evo, Nissan Qashqai e-Power και Toyota C-HR Plug-in Hybrid. Τρεις διαφορετικοί κόσμοι, αλλά με ίδια αφετηρία: τιμή κάτω από 40.000 ευρώ. Ακολουθώντας διαφορετικά τεχνολογικά μονοπάτια, καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα του σύγχρονου οδηγού. Ηλεκτρικό, υβριδικό χωρίς φόρτιση ή plug-in hybrid;

Η Renault έδειξε με το «5» ότι δεν φοβάται να ανατρέξει στο παρελθόν της προκειμένου να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο απόλυτα προσαρμοσμένο στο σήμερα και το αύριο. Τώρα κάνει το επόμενο βήμα με το νέο Renault 4 E-Tech Electric, επαναφέροντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ιστορίας της. Το εγχείρημά της αυτή τη φορά είναι λίγο πιο δύσκολο: Γιατί αν το «αρχικό» Renault 5 ήταν ένα νεανικό αυτοκίνητο με ισχυρό συναισθηματικό… φορτίο, το Renault 4 υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένα εργαλείο, ένα αυτοκίνητο που δεν το αγόραζες για να εντυπωσιάσεις, αλλά για να εξυπηρετήσεις τη ζωή σου. Ένα voiture à vivre. Ή αλλιώς, ένα αυτοκίνητο για τη ζωή.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, με μεγάλο νικητή τον Sebastien Ogier, δεν ήταν απλά μια σκληρή μάχη. Παρουσίασε, επίσης, καινοτομίες, ενώ επέτρεψε στον θεατή να γνωρίσει κρυμμένους θησαυρούς, όπως οι Κολλίνες και το Μαίναλο στην Αρκαδία.

Οι 4Τροχοί Ιουλίου, μεταξύ άλλων, συστήνονται με το Suzuki e Vitara, το οποίο επιχειρεί να εδραιώσει την ιαπωνική μάρκα στον κόσμο της ηλεκτρικής κινητικότητας, επισκέπτονται με το MINI JCW Aceman τη νέα πίστα ηλεκτρικών kart της Αθήνας και κάνουν ένα ταξίδι στο παρελθόν για χάρη της Lancia Delta S4 Stradale, ενός… μαχητικού σε πτήση.