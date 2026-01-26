Αποκλειστικό: Μεγάλη συμφωνία της Ford με ελληνικό εργοστάσιο

Η Ford στρέφεται στην Ελλάδα για προμήθεια αλουμινίου, μετά τις μεγάλες πυρκαγιές στο εργοστάσιο της Novelis στις ΗΠΑ.

Το βλέμμα της στην Ελλάδα έχει στρέψει η Ford Αμερικής, προκειμένου να αντιμετωπίσει την έλλειψη αλουμινίου που προκλήθηκε μετά τις πυρκαγιές στο εργοστάσιο της Novelis, στην πόλη Oswego των ΗΠΑ, και η οποία ύψωσε εμπόδια στην παραγωγή του F-150.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές των 4Τροχών, η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει συνάψει συμφωνία για την προμήθεια αλουμινίου με μεγάλη ελληνική εταιρεία, η οποία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες βιομηχανίες έλασης αλουμινίου παγκοσμίως.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι προτού οριστικοποιηθεί το deal μεταξύ της Ford και του ελληνικού εργοστασίου, εστάλη δείγμα στην αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, το οποίο πήρε το «πράσινο φως» για την υψηλή του ποιότητα. Πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη της συμφωνίας δεν έχουν γίνει γνωστά, αλλά εκτιμάται ότι πρόκειται για μεγάλου ύψους επένδυση, που καταδεικνύει το αποτύπωμα του ελληνικού εργοστασίου στο παγκόσμιο στερέωμα.

Το εργοστάσιο της Novelis στο Oswego της Νέας Υόρκης παράγει περίπου το 40% των εξειδικευμένων φύλλων αλουμινίου που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αυτοκινήτων στο σύνολο των ΗΠΑ.

Η Ford συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους πελάτες της Novelis και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προμήθεια αλουμινίου του εργοστασίου για το αμάξωμα του μοντέλου τύπου pick-up F-150, το οποίο αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας» και το πιο κερδοφόρο προϊόν της.

Τρεις πυρκαγιές μέσα σε δύο μήνες

Ο εφιάλτης της Novelis, που έμελλε να δημιουργήσει έλλειψη αλουμινίου στη Ford και στροφή της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην ευρωπαϊκή αγορά, ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025, όταν πυρκαγιά έπληξε τις δομικές εγκαταστάσεις της μονάδας θερμής έλασης του εργοστασίου. Για την κατάσβεση της φωτιάς χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 18.500.000 λίτρα νερού, τα οποία επηρέασαν και άλλα τμήματα του εργοστασίου.

Η πυρκαγιά του Σεπτεμβρίου ανάγκασε τη Ford να μειώσει την παραγωγή του F-150 και την οδήγησε να προβλέψει ζημία ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα κέρδη του τέταρτου τριμήνου.

Στις 10 Οκτωβρίου ξέσπασε δεύτερη φωτιά κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής της οροφής του εργοστασίου, χωρίς ωστόσο να έχει την έκταση της πρώτης.

Στις 11 Νοεμβρίου η Novelis ανέφερε ότι προχώρησε σε εκτενείς επισκευές και βρισκόταν σε καλό δρόμο για την επανεκκίνηση των εργασιών στη μονάδα θερμής έλασης, αλλά στις 20 Νοεμβρίου το συγκεκριμένο τμήμα επλήγη ξανά από πυρκαγιά.

Παρά τη μείωση της παραγωγής του F-150 το τελευταίο τρίμηνο του 2025, οι πωλήσεις της μπλε οβάλ μάρκας στις ΗΠΑ στο σύνολο του έτους ανήλθαν σε 2,2 εκατ. μονάδες, σηματοδοτώντας την καλύτερη επίδοση της αυτοκινητοβιομηχανίας από το 2019 όταν διέθεσε στην αμερικανική αγορά 2,42 εκατ. οχήματα.

Σύμφωνα με στελέχη της Ford, η εταιρεία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να αναπληρώσει την παραγωγή των F-150, ενώ γι’ αυτό το λόγο πρόσθεσε μια ακόμη βάρδια σε εργοστάσιο στο Μίσιγκαν.