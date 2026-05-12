Απομακρύνονται 1.231 βαγόνια – «σκιάχτρα» από τις ράγες της Ελλάδας

«Κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την εξυγίανση και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών μας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηρόδρομων Ελλάδος.

Διαγωνισμό για την εκποίηση και αποκομιδή 1.231 παλαιών βαγονιών που αποτελούν άχρηστο σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η εικόνα και η λειτουργικότητα των σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων, προκήρυξαν οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ).

Ειδικότερα, πρόκειται για 696 μονάδες του ελληνικού δημοσίου και 535 μονάδες ιδιοκτησίας της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος. Τα οχήματα βρίσκονται εναποτεθειμένα σε σημεία των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Το συνολικό προεκτιμώμενο βάρος είναι 25.442.300 κιλά, δηλαδή πάνω από 25.000 τόνοι scrap, ενώ μεγάλο μέρος του υλικού βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκομίσει το τροχαίο υλικό με δικές του δαπάνες, εντός 14 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διάρκεια των εργασιών αποκομιδής μπορεί να ανασταλεί κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, μετά από συμφωνία των μερών, οπότε και παρατείνεται ισόχρονα η διάρκεια της σύμβασης.

Για τον προσδιορισμό του βάρους του προς εκποίηση οχήματος, ο ανάδοχος δύναται να επιλέξει έναν από τους παρακάτω τρόπους, τον οποίο και δηλώνει στο πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής:

α) τη ζύγιση των μετάλλων (Scrap) των εκποιούμενων οχημάτων που θα προκύψουν μετά την κοπή ή/και αποσυναρμολόγηση αυτών,

β) τη ζύγιση ολόκληρου του οχήματος συμπεριλαμβανομένων όλων των μερών του,

γ) χωρίς ζύγιση, λαμβάνοντας υπόψη το αναγραφόμενο απόβαρο επί του οχήματος (σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του αναγραφόμενου βάρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιλέξει μία εκ των παραπάνω περιπτώσεων «α» ή «β»).

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται σε 5.724.517,5 ευρώ, ενώ η ελάχιστη προσφερόμενη τιμή ανέρχεται σε 0,225 ευρώ /kg πλέον ΦΠΑ.

Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ ακριβώς στον 9ο όροφο του κτιρίου του Αναθέτοντος φορέα στην Αθήνα και στην οδό Καρόλου 1-3. Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί έως τις 27 Μαΐου 2026 και ώρα 11:00 π.μ.

«Με την απομάκρυνση 1.231 παλαιών βαγονιών από το σιδηροδρομικό δίκτυο, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την εξυγίανση και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών μας. Πρόκειται για υλικό που παρέμενε ανενεργό επί χρόνια σε σιδηροδρομικούς χώρους, επιβαρύνοντας την εικόνα, τη λειτουργικότητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των ευρύτερων περιοχών εναπόθεσης», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), Χρήστος Παληός,

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό προσφέρονται εδώ.