Αποστολή στο Μόναχο: Γνωρίζουμε τη Nio, τη μάρκα που επανερμηνεύει το αυτοκίνητο

Με το βλέμμα της στραμμένο στο πιο premium σκαλί της αγοράς, η Nio ρίχνεται στη μάχη προτάσσοντας high-tech προϊόντα με ξεχωριστή στρατηγική κατεύθυνση.

Αν η αυτοκινητιστική ιστορία του 20ου αιώνα έχει καθορισθεί από τον εκδημοκρατισμό του αυτοκινήτου μέσω της πρώτης γραμμής συναρμολόγησης του Henry Ford, αναντίρρητα η μεγαλύτερη επανάσταση στον κόσμο των τεσσάρων τροχών κατά τον τρέχοντα αιώνα έγκειται στην ψηφιοποίηση και την ηλεκτροκίνηση.

Τουλάχιστον έτσι όλα έδειχναν, ωσότου ο γίγαντας της Ανατολής αποφάσισε να εισέλθει στην Ευρώπη και να αναδειχθεί, μετά την ηλεκτρική ενέργεια και το software, στην τρίτη τη τάξει δύναμη που θα ανέτρεπε όλα όσα γνωρίζαμε. Πρόκειται για τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες έχουν αρχίσει ήδη εδραιώνονται επί ευρωπαϊκού εδάφους, αλλάζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού.

Οι νέοι παίκτες δεκάδες, αλλά όχι όλοι με τις ίδιες πιθανότητες επιβίωσης στο σκληρό αυτοκινητιστικό περιβάλλον. Κατά πολλούς αναλυτές, δικαίωμά να ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία μόνο όσοι φέρουν αποκρυσταλλωμένη στρατηγική κατεύθυνση. Και με έναν τέτοιο κατασκευαστή φαίνεται ότι είχαμε την ευκαιρία να συστηθούμε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στο Μόναχο, στο πλαίσιο της IAA Mobility 2025.

“Blue Sky Coming”: Ένα λαμπρότερο μέλλον

Είναι η Nio, η εδρεύουσα στη Σαγκάη αυτοκινητοβιομηχανία, με έτος ίδρυσης το 2014 και παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, επίσημου εισαγωγέα της Porsche.

Σε μεγάλη μερίδα των φίλων της αυτοκίνησης η Nio έχει καταστεί γνωστή για τους σταθμούς ανταλλαγής μπαταριών. Αλλά στην πραγματικότητα είναι πολλά περισσότερα, όπως αποδεικνύουν μεταξύ άλλων οι περισσότερες από 9.900 πατέντες που έχει κατοχυρώσει, τα κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και οι παραγωγικές μονάδες σε περισσότερες από 10 τοποθεσίες (όπως η Σαγκάη, το Πεκίνο, το Μόναχο, η Οξφόρδη και η Βουδαπέστη), το εκτενές πλέον δίκτυο πωλήσεων σε 10 χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Η Nio αναπνέει για την καινοτομία, για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και λαμπρότερου μέλλον, όπως επιτάσσει το μότο της “Blue Sky Coming” και αντανακλάται στο λογότυπό της, όπου το πάνω μέρος αντιπροσωπεύει τον ουρανό, τη δεκτικότητα, το όραμα και το μέλλον, όταν το κάτω συμβολίζει τη γη, την κατεύθυνση, τη δράση και την πρόοδο.Και αν η έννοια «δεκτικότητα» αφήνει περιθώριο για πολλές ερμηνείες, στην ουσία της υποδηλώνει την στην προθυμία ακρόασης της φωνής των καταναλωτών για τη διαρκή βελτίωση των ηλεκτρικών προϊόντων της.

Πολυτέλεια μέσα από την απλότητα

Προϊόντα με ξεκάθαρα premium ταυτότητα, σχεδιαστική λεπτότητα απαλλαγμένη από υπερβολές και γεμάτα τεχνολογίες, προσεκτικά επιλεγμένες και επικεντρωμένες στο να εξυπηρετούν τον άνθρωπο. Απρόσκοπτα, δίχως περισπασμούς και δίχως να απαρνούνται τις υψηλές επιδόσεις.

Η φιλοσοφία κοινή και στις τρεις υπο-μάρκες που την απαρτίζουν, με κορωνίδα τη Nio, μια εκλεπτυσμένη μηχανή παραγωγής premium εμπειριών, με στόχευση όσους επιζητούν μια διαφορετική προσέγγιση της high-tech πολυτέλειας -εστιασμένη στον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Στη δεύτερη βαθμίδα βρίσκεται η Onvo με περισσότερο mass market χαρακτήρα και τρίτο μέλος τη firefly με lifestyle προσανατολισμό και compact προτάσεις.

Περνώντας τις πύλες του Nio Hub του Μονάχου, έρχεται η γνωριμία με το Nio EL6, ένα μεσαίου μεγέθους SUV με μήκος 4.854 χλστ. και 33 μονάδες αισθητήρων υψηλής απόδοσης, μεταξύ των οποίων ένας αισθητήρας LiDAR μεγάλης εμβέλειας, 7 κάμερες υψηλής ανάλυσης 8MP και 12 ultrasonic αισθητήρες. Ένας ηλεκτροκινητήρας σε κάθε άξονα χαρίζει τετρακίνητη υπόσταση στο NIO EL6 και ισχύ 490 ίππων, με μπαταρία 75 ή 90 kWh για έως και 529 αυτονομίας.

Αντίστοιχο τεχνολογικό οπλοστάσιο φέρει το Nio EL8, ένα 6θέσιο SUV άνω των 5 μέτρων, με μεταξόνιο 3.070 χλστ., δύο ηλεκτρικά μοτέρ συνολικής απόδοσης 653 ίππων και συντελεστή οπισθέλκουσας 0,25. Οι 33 προηγμένοι αισθητήρες απαντώνται και στο τετρακίνητο ET5, διαθέσιμο τόσο ως σεντάν όσο και σε έκδοση Touring, με αυτονομία έως και 560 χλμ. και συνδυαστική ισχύ 490 PS.

Στο Nio Hub του Μονάχου έπρεπε να καταφύγεις σε ένα απομονωμένο δωμάτιο προκειμένου να αντικρίσεις τη μοναχική, αλλά πιο παιχνιδιάρικη παρουσία του Firefly, ενός τετράμετρου hatchback με αξιοζήλευτα χωροταξικά χαρίσματα, ισχύ 141 ίππων, μπαταρία 42,1 kWh για έως και 330 χλμ. και πρόσφατο παράσημο την αποθεωτική αξιολόγηση από τον Euro NCAP.

ET9: Επίδειξη τεχνολογικής υπεροχής

Όλα τα παραπάνω μοντέλα αποτελούν απόδειξη του αδιάλειπτου μαραθωνίου προϊοντικής εξέλιξης της Nio, επικουρούμενου από το feedback πελατών και δημοσιογράφων του Ειδικού Τύπου. Κανένα, ωστόσο, δεν προσεγγίζει σε τεχνολογικό επίπεδο το ET9, ένα μοντέλο μήκους 5,3 μέτρων που ακροβατεί ανάμεσα στον κόσμο των fastback και των coupe, αποτελώντας ωδή στην καινοτομία.

Και αν ορισμένες πινελιές όπως το steer-by-wire, και η τετραδιεύθυνση, αποτελούν επαναστατικές, αλλά υπαρκτές τεχνολογικές ανέσεις, το σύστημα SkyRide Full Active Suspension δείχνει ότι χαρίζει στο ET9 προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού. Μια ριζοσπαστική ενεργητική ηλεκτροϋδραυλική ανάρτηση που μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα και να ανταποκρίνεται σε μόλις ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου. Ρυθμίζει ακαριαία την σκληρότητα, την απόσβεση (damping) και το ύψος της ανάρτησης, απομονώνοντας την καμπίνα από ταλαντώσεις.

Το σύστημα φέρει την υπογραφή της εταιρείας ClearMotion, ενώ όλα τα δεδομένα από την ανάρτηση του στόλου των κυκλοφορούντων ET9 διοχετεύονται σε cloud, επιτυγχάνοντας τη χαρτογράφηση του οδικού δικτύου. Με αυτό τον τρόπο, πριν τη διέλευση από κακοτεχνία του οδοστρώματος, η ανάρτηση προετοιμάζεται κατάλληλα, με γνώμονα τη μη διαταραχή της άνεσης των επιβατών. Σημειώνεται ότι το steer-by-wire, το σύστημα διεύθυνσης στους πίσω τροχούς λειτουργούν συνεργατικά συνθέτοντας το SkyRide Intelligent Chassis System, προσφέροντας σύμφωνα με τη Nio μια ασυναγώνιστη οδηγική εμπειρία.

«Η συνεργασία μας με τη Nio δείχνει πώς η πρωτοποριακή τεχνολογία ανάρτησης μπορεί να μεταμορφώσει την εμπειρία οδήγησης. Μαζί, θέτουμε νέα πρότυπα άνεσης και επαναπροσδιορίζουμε τις προσδοκίες των χρηστών από τη μετακίνηση», δήλωσε στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Christian Steinmann, Διευθύνων Σύμβουλος της ClearMotion.

Κομμάτι της τεχνολογικής φαρέτρας του Nio ET9 αποτελεί και η αρχιτεκτονική 900V, προσφέροντας μέγιστη ισχύ φόρτισης 600 kW για 255 χλμ. αυτονομίας – εκ των συνολικά 650 χλμ. στον κύκλο CLTC- σε μόλις 5 λεπτά φόρτισης. Η ναυαρχιδα της Nio δεν υστερεί ούτε σε ισχύ με τους 700 ίππους, να εξασφαλίζουν επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 4,3 δλ.

Αναμφίβολα, οι ελληνικοί δρόμοι θα ήταν εξαιρετικό τεστ για την ανάρτηση του ET9, αλλά το μοντέλο δεν αναμένεται να λανσαριστεί άμεσα στη χώρα μας. Σε αντίθεση με τα EL6, EL8, ET5 και Firefly που στα τέλη του επόμενου μήνα θα ξεκινήσουν το εμπορικό τους ταξίδι επί ελληνικού εδάφους, μέσω του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Με σημαία της τη βιωσιμότητα, την προσήλωση στην εμπειρία του χρήστη, και την καινοτομία, η Nio δείχνει αποφασισμένη να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Και να αποδείξει ότι… the Blue Sky (is) Coming.