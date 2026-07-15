«Αριάδνη»: Το σχέδιο για τη μείωση της παραβατικότητας στα ΜΜΜ

Εχει διαπιστωθεί μείωση κατά 60% της παρουσίας των τοξικοεξαρτημένων ατόμων, κατά 70% σε κλοπές και ληστείες εις βάρος των επιβατών, κατά 80% σε επιθέσεις στο προσωπικό και κατά 90% σε φθορές.

Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί υπηρετούν στο σχέδιο «Αριάδνη», το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΕΛ.ΑΣ. για την ενίσχυση της ασφάλειας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ανακοινώθηκε στη χθεσινή σχετική εκδήλωση στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού «Μαρία Eλενα» στους Αγίους Αναργύρους.

«Κάθε μέρα προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ένα σύστημα ασφαλείας», δήλωσε κατά την ομιλία του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι μέχρι πριν από την υλοποίηση του σχεδίου, λάμβανε συχνά καταγγελίες από ανθρώπους που ένιωθαν ανασφάλεια να χρησιμοποιούν τα μέσα, ειδικά τη νύχτα. «Αλίμονο», σημείωσε ο ίδιος, αν χαλαρώσουμε. Ταυτόχρονα, ο υπουργός σχολίασε προεκλογικές υποσχέσεις άλλων κομμάτων για δωρεάν εισιτήρια στα ΜΜΜ, αναφέροντας ότι το εισιτήριο στην Ελλάδα είναι «πάμφθηνο, σχεδόν συμβολικό» αλλά και πολύ σημαντικό για την ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών.

Οσον αφορά το σχέδιο, ο υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, γενικός αστυνομικός διευθυντής Αττικής, είπε ότι η επιχείρηση «Αριάδνη» είναι απαραίτητη καθώς στην Αττική διενεργούνται εκατοντάδες χιλιάδες μετακινήσεις καθημερινά, και η ασφαλής λειτουργία των συγκοινωνιών μειώνει την κοινωνική ανασφάλεια, ενισχύει την κινητικότητα και συμβάλλει στην οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σημαντικότερες μορφές παραβατικότητας στα ΜΜΜ σχετίζονται με κλοπές, επιθέσεις, βανδαλισμούς, φθορές και αντικοινωνικές συμπεριφορές. Τόνισε όμως ότι με το σχέδιο «Αριάδνη», το οποίο ξεκίνησε πιλοτικά το 2021 αλλά επεκτάθηκε το 2025, η εικόνα έχει βελτιωθεί ριζικά.

Από τις 19 Φεβρουαρίου του 2025 μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2026, στο πλαίσιο του σχεδίου «Αριάδνη» έχουν γίνει 283.988 έλεγχοι, 4.432 συλλήψεις και 3.023 προσαγωγές, ενώ οι αστυνομικοί που συμμετέχουν στην επιχείρηση έχουν αυξηθεί σημαντικά. Από 100 που ήταν το 2021, σε 220 τον Φεβρουάριο του 2025, σε 410 σήμερα.

Οι τρεις επιχειρήσεις

Ο ίδιος εξήγησε ότι το σχέδιο αποτελείται από τρεις επιμέρους επιχειρήσεις – στις ΣΤΑΣΥ υπηρετούν 187 αστυνομικοί, στον προαστιακό 52, και στους ΟΣΥ/ ΚΤΕΛ, 171. Συνολικά, οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει σχεδόν 28.900 παρεμβάσεις διαχείρισης τοξικοεξαρτημένων ατόμων, 1.938 παρεμβάσεις διαχείρισης, ενώ έχουν συνδράμει περισσότερες από 11.500 φορές για να βοηθήσουν τους ελεγκτές κομίστρου. Σύμφωνα πάντα με τον υποστράτηγο Αθανάσιο Κάμπρα, οι αστυνομικοί βοηθούν τους πολίτες και με άλλους τρόπους πέραν της εγγύησης της ασφάλειάς τους στα ΜΜΜ – σε 2 περιπτώσεις παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, έχουν σημειωθεί 211 περιστατικά υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες, και συνέβαλαν σε 15 εκκενώσεις σταθμών. Παράλληλα, οι αστυνομικοί έχουν διαχειριστεί 1.343 υποθέσεις ναρκωτικών, 162 κλοπές και ληστείες, και 44 υποθέσεις φθοράς.

Με βάση τα δεδομένα της ΕΛ.ΑΣ., μετά την εφαρμογή του σχεδίου, στα ΜΜΜ έχει διαπιστωθεί μείωση κατά 60% της παρουσίας των τοξικοεξαρτημένων ατόμων, κατά 70% σε κλοπές και ληστείες εις βάρος των επιβατών, κατά 80% σε επιθέσεις στο προσωπικό και κατά 90% σε φθορές σε εγκαταστάσεις, οχήματα και συρμούς.

«Η κοινή μας βούληση είναι η ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση αυτού του προγράμματος», τόνισε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, ενώ ο δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Σταύρος Τσίρμπας, μίλησε για τον αντίκτυπο του σχεδίου στην περιοχή, από όπου άλλωστε ξεκίνησε. «Το πρώτο εξάμηνο του 2026», ανέφερε χθες, «το Καματερό είχε ένα περιστατικό, από εκεί που προηγουμένως είχαμε ένα κάθε εβδομάδα. Οι ομάδες ΔΙ.ΑΣ., οι ομάδες ΟΠΚΕ, οι έλεγχοι, έχουν ενισχυθεί – τους βλέπω καθημερινά από το παράθυρό μου», συμπλήρωσε ο δήμαρχος.

«Ανεξέλεγκτη κατάσταση»

Η κατάσταση ήταν «ανεξέλεγκτη», δήλωσε χθες η ελέγκτρια των ΣΤΑΣΥ, Θάλεια Γκανούρη. «Επετεία, κλεψιές, σεξουαλική παρενόχληση μες στους συρμούς – είμαστε στην πρώτη γραμμή, οι επιβάτες έκαναν σε εμάς τα παράπονά τους, αλλά τον τελευταίο χρόνο δεν έχουμε τέτοια περιστατικά», ισχυρίστηκε η ίδια.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με τη σειρά του, τόνισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πως για πολλά χρόνια κυριάρχησαν στη χώρα η παραβατικότητα και η ατιμωρησία, υπογραμμίζοντας τη σημασία του να εφαρμόζεται ο νόμος. «Να υπάρχει», δήλωσε, «σεβασμός στη νομοθεσία». Καθώς σχολίασε πόσο καίρια είναι η αίσθηση της ασφάλειας στα ΜΜΜ για τους πολίτες, ο ίδιος υποσχέθηκε πως δεν εφησυχάζουν. «Θα συνεχίσουμε», είπε χθες, ολοκληρώνοντας την ομιλία του, «ως άγρυπνοι φρουροί να προστατεύουμε τα παιδιά σας, τις οικογένειές σας και τις περιουσίες σας».

Πηγή: Kathimerini.gr