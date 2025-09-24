Ασφάλεια και υψηλή απόδοση όλο το χρόνο με τα νέα MICHELIN CrossClimate 3 & CrossClimete 3 Sport

Ο καιρός σιγά σιγά αλλάζει, αλλά η ασφάλεια και η υψηλή απόδοση πρέπει πάντα να μένουν σταθερές. Και με τα νέα all-season ελαστικά CrossClimate 3 και CrossClimate 3 Sport της MICHELIN, το αυτοκίνητο σας είναι τώρα κατάλληλα προετοιμασμένο όσο ποτέ άλλοτε.

Με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού να αρχίζουν να υποχωρούν, η δροσιά αλλά και οι βροχές που θα φέρει μαζί του το φθινόπωρο θα γίνουν ολοένα και πιο συχνές. Και πριν καλά καλά το καταλάβουμε, θα ακολουθήσει ο χειμώνας, ο οποίος πάντοτε προβάλλει ακόμα πιο απαιτητικές συνθήκες για όλους – και ιδιαίτερα τους οδηγούς. Όπως για παράδειγμα οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι.

Σε αυτή τη μετάβαση, πολλοί αρχίζουν να σκέφτονται την αλλαγή των ελαστικών του αυτοκινήτου τους γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι σε αυτές τις συνθήκες η συμπεριφορά του οχήματός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτά. Παραδοσιακά, η λύση τη συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου είναι η αντικατάσταση των θερινών ελαστικών με ένα νέο σετ χειμερινών. Μοιραία όμως αυτό μεταφράζεται σε διπλά έξοδα, περισσότερη ταλαιπωρία, αλλά και ανάγκη εύρεσης του απαραίτητου χώρου για την αποθήκευση του «καλοκαιρινού» σετ.

Εδώ, τα all-season ελαστικά, όπως το νέο MICHELIN CrossClimate 3, αλλά και το πιο σπορτίφ και δυναμικό σε συνολική απόδοση νέο MICHELIN CrossClimate 3 Sport, προβάλλουν ως η καταλληλότερη, πιο ολοκληρωμένη και πιο έξυπνη εν τέλει λύση, προσφέροντας όχι μόνο ασυμβίβαστη οικονομία αλλά και υψηλά επίπεδα απόδοσης και ασφάλειας όλες τις εποχές του χρόνου. Τόσο στο στεγνό και το βρεγμένο οδόστρωμα, όσο και σε χιονισμένες επιφάνειες.

Το νέο MICHELIN CrossClimate 3: Ολοκληρωμένη λύση όλο το χρόνο

Το CrossClimate 3 είναι η νέα γενιά ενός all-around ελαστικού της MICHELIN για χρήση όλο το χρόνο. Από μικρά χάτσμπακ οχήματα μέχρι οικογενειακά σεντάν και από συμβατικά μοντέλα έως EV, το νέο CrossClimate 3 υπόσχεται βελτιωμένη πρόσφυση στο βρεγμένο (+4%) και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (+15%) σε σχέση με το CrossClimate 2 που είδε τα φώτα της δημοσιότητας το 2021, ενώ ιδιαίτερα υψηλή παραμένει και η ενεργειακή του απόδοση. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους πλέον χρησιμοποιούν ηλεκτρικά οχήματα.

Ανάμεσα στα τεχνολογικά του επιτεύγματα ξεχωρίζουν τόσο η σχεδίαση σχήματος V στο πέλμα, η οποία φαρδαίνει με κατεύθυνση από το κέντρο προς τους ώμους για καλύτερη αποστράγγιση του νερού, όσο και η MaxTouch, που με τη σειρά της μεγιστοποιεί την επιφάνεια επαφής με το δρόμο και κατανέμει τις δυνάμεις κατά το φρενάρισμα και την επιτάχυνση με στόχο τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Προσαρμοζόμενο στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του οδοστρώματος για μεγαλύτερο έλεγχο και αυτοπεποίθηση, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, χάρη στην τεχνολογία MICHELIN Thermal Adaptive Tread Compound, το νέο CrossClimate 3 διαθέτει την πιστοποίηση 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake) και είναι άμεσα διαθέσιμο στη χώρα μας σε 63 διαστάσεις (από 16 έως και 22 ίντσες).

Το νέο MICHELIN CrossClimate 3 Sport: Το πρώτο all–season ελαστικό για οχήματα υψηλών επιδόσεων

Ανεβάζοντας ακόμα πιο ψηλή τον πήχη των προσδοκιών αλλά και την ίδια την απόδοση, το νέο CrossClimate 3 είναι το πρώτο all-season ελαστικό στην αγορά που προορίζεται για οχήματα υψηλών επιδόσεων. Όλες οι διαθέσιμες διαστάσεις του νέου CrossClimate 3 Sport φέρουν βαθμολογία Α όσον αφορά το φρενάρισμα στο βρεγμένο (όπως ακριβώς συμβαίνει και με 100% θερινό Pilot Sport 5) και φυσικά τη σήμανση 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake) που εξασφαλίζει συμμόρφωση με όλους τους χειμερινούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Μεταξύ των πολλών χαρακτηριστικών του ξεχωρίζει τόσο η θερμικά προσαρμοζόμενη σύνθεση του πέλματος – μια καινοτόμος λύση που προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του οδοστρώματος, παρέχοντας απόδοση σε στεγνό, βρεγμένο ή χιονισμένο περιβάλλον – όσο και η τεχνολογία MICHELIN Dynamic Response που εξασφαλίζει τη βέλτιστη ακρίβεια και κατευθυντικότητα στο δρόμο, προσφέροντας άριστη απόκριση και οδηγική ακρίβεια.

Συνοπτικά, πρόκειται για ένα ελαστικό που προορίζεται για οχήματα υψηλών επιδόσεων, είτε θερμικά είτε ηλεκτροκίνητα, καλύπτοντας ένα μεγάλο έως τώρα κενό στην εν λόγω αγορά: αυτό ενός all-season ελαστικού με σπορ χαρακτηριστικά που δεν κάνει εκπτώσεις ούτε στη δυναμική οδήγησης, ούτε στην ασφάλεια, αλλά ούτε και στην απόδοση τον χειμώνα. Το νέο CrossClimate 3 Sport είναι άμεσα διαθέσιμο σε 29 διαφορετικές διαστάσεις – από 205/40R18 έως και 315/35R20.

Με την εγγύηση του δικτύου ViaLider

Το δίκτυο ViaLider της MICHELIN προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους οδηγούς, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία με την ποιότητα υπηρεσιών. Το εξειδικευμένο προσωπικό του δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 40 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα, διαθέτει υψηλή κατάρτιση και εμπειρία στον τομέα των ελαστικών, ώστε κάθε οδηγός να μπορεί να εμπιστευτεί ότι το όχημά του βρίσκεται στα καλύτερα χέρια. Στα καταστήματα του δικτύου ViaLider παρέχονται πάντοτε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με εργασίες όπως τοποθέτηση, ζυγοστάθμιση και ευθυγράμμιση ελαστικών.

Το δίκτυο εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα οχημάτων – από αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες μέχρι βαν και φορτηγά – προσφέροντας υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε οδηγού. Επιπλέον, η πιστοποίηση TUV εγγυάται την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται, ενώ το δίκτυο παρέχει πρόσβαση στους πελάτες στη νέα γενιά ελαστικών, διασφαλίζοντας ότι οι τελευταίοι χρησιμοποιούν τα πιο σύγχρονα και ασφαλή προϊόντα.

Μέσα από το δίκτυο ViaLider, οι οδηγοί έχουν επίσης πρόσβαση σε αποκλειστικά προνόμια, όπως προωθητικές ενέργειες και το πρόγραμμα Michelin Guarantee Plus, το οποίο προσφέρει με την αγορά ενός σετ ελαστικών MICHELIN εγγύηση 1 έτους σε περίπτωση ατυχήματος καλύπτοντας απόλυτα την αντικατάσταση έως και 2 ελαστικών. Με αυτόν τον τρόπο, η επιλογή συνεργατών από το δίκτυο ViaLider δεν είναι απλώς μια αγορά ελαστικών, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία ασφάλειας, αξιοπιστίας και σιγουριάς σε κάθε διαδρομή.