Ασημένιο μετάλλιο στους φόρους βενζίνης για την Ελλάδα

Το ποσοστό της φορολόγησης στη χώρα μας φτάνει το 61%.

Το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στη φορολογία βενζίνης ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχει η Ελλάδα.

Το ποσοστό της φορολόγησης στη χώρα μας φτάνει το 61%, κάτι που επί της ουσίας σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρους του κόστους που υποχρεούται να πληρώσει ένας καταναλωτής στην αντλία δεν είναι η βενζίνη αυτή καθεαυτήν, αλλά οι φόροι.

Tα παραπάνω δεδομένα προκύπτουν από την έκθεση Statistical Report 2026 της FuelsEurope, η οποία αναλύει τα δεδομένα με βάση τις τιμές των καυσίμων τον Φεβρουάριο.

Φορολογία βενζίνης

Η τιμή στην αντλία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τους φόρους και τις επιβαρύνσεις, οι οποίοι συμβάλλουν σημαντικά στα έσοδα των κρατών-μελών, αναφέρει η έκθεση. Κατά μέσο όρο, περίπου το ήμισυ του κόστους των καυσίμων στην αντλία αντιστοιχεί σε φόρους. Μετά την ακραία αύξηση των τιμών των καυσίμων λόγω της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία και τις επακόλουθες φορολογικές μειώσεις που αποφάσισαν τα κράτη-μέλη το 2021, το επίπεδο φορολόγησης αυξήθηκε και πάλι.

Παράλληλα, οι τιμές των καυσίμων επηρεάζονται ολοένα και περισσότερο από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των παρατεταμένων επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία, των αλλαγών στα παγκόσμια πρότυπα εφοδιασμού και της αστάθειας σε βασικές οδούς μεταφοράς ενέργειας, γεγονός που συμβάλλει στη μεγαλύτερη μεταβλητότητα των αγορών καυσίμων, επισημαίνεται.

Σύμφωνα με την έκθεση της FuelsEurope, την άτυπη πρωτιά στην φορολογία της βενζίνης κατέχει η Φινλανδία με ποσοστό φορολόγησης 63%, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνουν με ποσοστό 60% η Σλοβενία και η Γερμανία.

Αντίστοιχα, το χαμηλότερο ποσοστό φορολόγησης με 46% το έχει η Βουλγαρία, ενώ ακολουθεί η Σουηδία με 48% και η Κύπρος με την Ισπανία με 49%.

Σύμφωνα με τις τιμές του Φεβρουαρίου ένας οδηγός στην Ελλάδα πλήρωνε 0,69 ευρώ για βενζίνη και 1,05 ευρώ για φόρους.

Τιμές βενζίνης, Φεβρουάριος 2026

Φορολογία diesel

Οι τιμές της βενζίνης ήταν γενικά υψηλότερες από εκείνες του diesel τον Φεβρουάριο, λόγω της υψηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης. Παρότι οι τιμές της βενζίνης εξακολουθούν να είναι κατά μέσο όρο υψηλότερες, έχει διαπιστωθεί ότι η διαφορά έχει μειωθεί σημαντικά.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τιμές της 17ης Αυγούστου του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση τιμή της βενζίνης ανέρχεται στα 2,002 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά, ενώ η τιμή του diesel είναι οριακά χαμηλότερη, στα 1,996 ευρώ ανά λίτρο.

Ενώ στη φορολόγηση της βενζίνης η Ελλάδα κατατάσσεται στη δεύτερη θέση, δεν συμβαίνει το ίδιο και στη φορολογία στο diesel.

Σε αυτή την κατηγορία καυσίμων, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 22η θέση με ποσοστό 47%. Χαμηλότερα βρίσκονται μόνο η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο και η Σλοβακία.

Τη μεγαλύτερη φορολόγηση με 58% την έχει η Ιταλία ακολουθούμενη από την Σλοβενία με 56% και τις Μάλτα, Βέλγιο και Ιρλανδία με 54%.