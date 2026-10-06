«Αστακός» η Αθήνα λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Οι ρυθμίσεις θα αφορούν βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας και θα εφαρμόζονται ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και τις συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας που έχουν προγραμματιστεί.

Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά, από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης 6 Οκτωβρίου 2026 και θα διαρκέσουν έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026.

Η εφαρμογή των μέτρων αναμένεται να κορυφωθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, οπότε και οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν, όπου είναι δυνατόν, τις μετακινήσεις προς το κέντρο της Αθήνας.

Οι ρυθμίσεις θα αφορούν βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας και θα εφαρμόζονται ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής των εκδηλώσεων και της επίσκεψης του Αμερικανού αξιωματούχου.

Συγκεκριμένα:

Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας πέριξ της Πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς Λεωφόρους όπως η Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί.

Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Συστάσεις στους οδηγούς

Συστήνεται στους οδηγούς:

Να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο Κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026.

Να αξιοποιήσουν τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Οι οδηγοί που θα κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Η ΕΛΑΣ ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των οδηγών προς αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.