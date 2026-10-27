Αστυνομία: Πήρε το δίπλωμα από 18 οδηγούς μέχρι τον Απρίλιο του 2027 – Δείτε τι έκαναν

Εκτός από την αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έξι μήνες, οι οδηγοί θα κληθούν να πληρώσουν και 1.200 ευρώ έκαστος. Πλέον, από τα μπλόκα της Αστυνομίας, είναι σχεδόν αδύνατον να γλυτώσεις.

Έχουμε αναφέρει πολλάκις, πως μετά την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, άπαντες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Η εγκατάσταση και λειτουργία όλο και περισσότερων καμερών, καθώς και οι συνεχόμενοι έλεγχοι της Αστυνομίας δεν αφήνουν πλέον περιθώρια για παραβάσεις, ειδικά για τις λεγόμενες “επικίνδυνες”. Οποιοσδήποτε θεωρεί πως μπορεί να αναπτύξει υψηλή ταχύτητα, να περάσει με κόκκινο φανάρι ή να πιει και να οδηγήσει, είναι θέμα χρόνου και να τιμωρηθεί από τα κλιμάκια της Τροχαίας.

Πρόσφατα, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε στοχευμένη τροχονομική εξόρμηση, κάνοντας 35.066 έλεγχους αλκοολομέτρησης σε ένα μόλις βράδυ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των οδηγών, ευτυχώς, αποδείχθηκε πως δεν είχε καταναλώσει καθόλου αλκοόλ. Ωστόσο, εντοπίστηκαν και 270 περιπτώσεις υπό την επήρεια αλκοόλ, με 18 από αυτούς να συλλαμβάνονται, αφού η ένδειξη ήταν άνω του 0.60 mg/l.

Στους 18 οδηγούς επιβλήθηκαν οι ανάλογες ποινές, οι οποίες περιλαμβάνουν διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των πινακίδων κυκλοφορίας για έξι ολόκληρους μήνες. Με απλά λόγια, οι συγκεκριμένοι οδηγοί θα πάρουν πίσω το δίπλωμά τους τον Απρίλιο του 2027. Εδώ, να σημειώσουμε ότι, σε περίπτωση που εντός 2 ετών από την παραπάνω παράβαση, οι συλληφθέντες εντοπιστούν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ με συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα άνω του 1,10 gr/l μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εισπνεόμενου αέρα, τότε θα τιμωρηθούν με:

2.000 ευρώ

Φυλάκιση 6 μηνών

Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 5 χρόνια

Αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος έως 6 μήνες

Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,77% επί του συνόλου. Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.